El colombiano Egan Bernal (Ineos), que sufrió un grave accidente a finales de enero, ha vuelto a entrenar pero sin fijar una fecha para su regreso a la competición, que estima todavía "alejado".

'Es difícil decir cuándo podré volver'

Egan Bernal, parado en pedales. Foto: @mafemotas

El vencedor del Giro 2021 participó este jueves en una gala consagrada la 'Corsa Rosa' en la víspera de la llegada a la ciudad piamontesa de Cuneo.



"En mi cabeza sigo todavía lejos de participar o de ganar una carrera", declaró Bernal al periódico del grupo organizador 'La Gazzetta dello Sport'.



"No hay todavía una fecha concreta. Es difícil decir cuándo podré volver. Actualmente solo hago dos horas de bicicleta al día porque por la mañana hago gimnasia y kinesioterapia por la tarde. Trabajo todo el día, no tengo tiempo para otra cosa", añadió el primer colombiano vencedor de un Tour de Francia, en 2019.



Bernal, de 25 años de edad, sufrió un accidente en su entrenamiento el 24 de enero en Colombia, cuando golpeó con fuerza la parte trasera de un autobús. Entre otras heridas, sufrió varias fracturas (fémur, rótula, vértebras) que necesitaron varias intervenciones quirúrgicas. Después, declaró haber "tenido un 95% de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida".



El 18 de febrero el colombiano publicó un vídeo en el que se le veía pedaleando en una bicicleta estática y pateando a un balón de fútbol. Volvió a montar en bicicleta sobre carretera el 27 de marzo. "El día más feliz de mi vida. ¡Después de dos meses y veinte huesos rotos, acá estoy, y tengo ganas de más!", escribió el corredor en ese entonces.

