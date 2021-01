Egan se sinceró: su recuperación, su liderato, el Tour y el Giro

Egan Bernal quiere olvidar el 2020. No solo por la pandemia del coronavirus que azotó al mundo, sino por ser un año en el que tuvo que bajarse de la bicicleta cuando estaba defendiendo su título del Tour de Francia. Una lesión, de la que aún se recupera, fue la culpable.



El joven ciclista comenzó, desde el año pasado, un largo proceso de recuperación de una escoliosis para estar en su mejor estado de forma en este 2021 y así volver a triunfar en las diferentes carreras en las que participe. Sin embargo, el mismo Egan confesó que aún no está en su mejor forma.



"Desde que tengo memoria, he vivido con dolor de espalda, pero nunca fue tan fuerte como durante el Tour. La pierna izquierda es más larga, casi 2cm – 1,7cm. Por esa razón, tenía escoliosis de la columna vertebral. Uno de los discos estaba presionando contra un nervio que ‘controla’ el glúteo y la pierna. La idea es eliminar el dolor por completo, pero será un proceso largo", dijo Egan en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.



Mientras avanza en ese proceso de recuperación, Egan habló de sus planes para el 2021 y dejó abierta la puerta para no buscar una revancha en el Tour de Francia, sino estrenarse en el Giro de Italia, una carrera que siempre le ha llamado la atención.



"Me gustaría mucho estar allí. El Giro es lo primero en el calendario y, en mi cabeza, la opción número uno es estar en el inicio. Sería especial", añadió Bernal.



Eso sí, Egan Bernal, como es normal en él, fue directo a la hora de decir si para ir al Giro de Italia tiene la capacidad de ir a ser el líder del poderoso equipo Ineos. "No sé si tendría la condición de ir allí como líder del equipo, o si sería para ayudar a los compañeros, para ayudar a un capitán que vaya mejor que yo. Pero eso no significa que esté decidido; tenemos que definir las cosas con el equipo y ver cómo va mi recuperación".



DEPORTES