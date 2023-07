Egan Bernal sufrió una nueva caída en la etapa 17 del Tour de Francia y, aunque en ese momento logró regresar al lote, tuvo que pedalear muy duro para no llegar por fuera de límite.

Bernal llegó en la casilla 124 de la etapa, a 37 minutos y 54 segundos del ganador de la fracción, el austriaco Felix Gall. Cruzó junto a su compatriota Harold Tejada y otros dos corredores.

Sobre lo sucedido en la caída, Egan explicó a ESPN y Caracol TV: “No fue nada grave. En ese momento iba al límite, coroné como con 100 metros de diferencia y por querer entrar adelante arrecié un poco de más y me caí. Fue un error mío, por querer estar adelante y por querer ayudar a mis compañeros. Ahí ya la meta era llegar al final, que tampoco era nada fácil”, dijo.

¡Egan #Bernal habló de su caída y del miedo que tenían de no llegar a tiempo! 😳#ESPNEnStarPlus #TDF2023

Bernal reconoció que la etapa fue durísima. De hecho, el segundo en la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar, se descolgó del líder, Jonas Vingegaard, y perdió más de cinco minutos con su principal rival.



“Fui el que más sufrió, la gente me empujó mucho en la subida, si no, no hubiera llegado. La subida era muy dura, iba toda la subida hablando con Harold y decíamos ‘uy, parce, vamos a llegar super en el límite’”, señaló el campeón del Tour en 2019 y del Giro de Italia en 2021.



Egan no recuerda cuándo fue la última vez que tuvo que correr tanto para evitar quedar por fuera del límite de clasificación. “Creo que alguna vez, no muchas veces, además que no sé hacer las cuentas, así que me tocó preguntar, cuánto tiempo tengo para llegar”, sentenció.



En la clasificación general, Egan está en la casilla 36, a 2 horas, 20 minutos y 21 segundos de Vingegaard, que, salvo un inconveniente muy grande, prácticamente sentenció la carrera a su favor.



Este jueves se disputará la etapa 18 del Tour, un recorrido de 185 kilómetros entre Moutiers y Bourg-en-Bresse, con dos premios de montaña de cuarta categoría.



