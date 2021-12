El 2021 fue otro gran año para el ciclista colombiano Egan Bernal, que ganó su segunda grande en esta temporada, el Giro de Italia. Egan comienza a planificar la temporada del año entrante.

Aunque el recorrido de la próxima edición del Giro le podría favorecer en su intención de retener la corona, Egan tiene otro sueño para el 2022: volver a correr el Tour de Francia.



La decisión de Egan depende del Ineos

“Toca hablar con el equipo, hay que hacer lo que dice el equipo y tener respeto. Creo que es hora de volver al Tour: prácticamente son dos años sin ir, porque en el 2020 me retiré. Quiero volver a ir y prepararlo de la mejor forma. La última etapa es una crono y eso lo pone a pensar a uno”, aseguró Bernal en entrevista con el programa ‘Ciclismo entre grandes’, de Win Sports.



Sin embargo, Egan no descarta en volver a correr en Italia. “El Giro tiene un recorrido muy bueno y que me gusta. No me quiero llevar solo por los sentimientos, sino analizar el recorrido: creo que el equipo va a escoger lo mejor”, aseguró.



A la pregunta de qué carrera le falta por ganar, Egan respondió: “La Vuelta a España. Si me preguntan qué prefiero ganar, si otro Tour o la Vuelta, prefiero la Vuelta. Ahí pasaría a la historia, quedaría con la triple corona”. Y sobre la posibilidad de ganar un Mundial de ruta, declaró: “Sería chévere, pero eso es como correr una París-Roubaix: no me veo ahí”.



Sobre lo sucedido en la Vuelta a España, en la que terminó en el sexto lugar, a 13 minutos y 27 minutos del campeón, Primoz Roglic, Egan reconoció que no llegó con la mejor preparación.



“Yo ni quería hacer la Vuelta a España. La idea era hacer Giro-Vuelta. Cuando pasó el Giro descansé unos siete días, pensaba que tal vez ir al Tour no estaría mal, iría sin mucha responsabilidad. Me hice la prueba covid para ir a Colombia, que no la necesitaba. A la mañana siguiente me llaman: pensé de todo, menos que fuera a tener covid. Ahí duré otros 10 días parado. Vuelvo a Colombia y los primeros días fueron terribles: no movía la bicicleta. Además, se la pasó lloviendo. Yo me sentía destrozado. Intenté llegar bien, pero los números no mienten”, reconoció. “He aprendido mucho más en esa Vuelta que en muchas carreras que he hecho”, agregó.



Egan Bernal habla de Roglic y Pogacar

Sobre el dominio de los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, Egan dijo que no eran invencibles. “Son muy fuertes, están haciendo cosas muy importantes, pero también creo que nadie es invencible: uno puede tener un mal día y ya está. El mismo Roglic no ha podido ganar un Tour. Pueden pasar muchas cosas, quedar cortado en un abanico: ya le pasó a Pogacar en su primer Tour que ganó. No solo es de físico, es de estrategia, saberse ubicar y estar pendiente. Se les puede ganar o por lo menos creérselo”, aseguró.



