Egan Bernal está de regreso en la Vuelta al País Vasco, luego de haber pasado un nuevo susto en carretera, en la anterior prueba en la que participó, la Vuelta a Cataluña.

El ciclista colombiano, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, abandonó en Cataluña debido a una caída en la sexta etapa.



Egan aún lucha por recuperar forma de cara a los retos grandes de la temporada, tras el grave accidente del 24 de enero de 2022, en el que sufrió múltiples fracturas tras chocar contra un bus que estaba estacionado.

Egan perdió tiempo en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco

En la primera etapa de la Vuelta al País Vasco perdió seis minutos y ocho segundos con respecto al ganador de la fracción y primer líder de la carrera, el británico Ethan Hayter, compañero en el Ineos.

Facebook Twitter Linkedin

Ethan Hayter, primer líder de la Vuelta al País Vasco. Foto: L. Rico. Efe

Pese a no haber tenido una buena etapa, Bernal está contento por volver a competir, en una prueba en la que otro integrante del Ineos, su compatriota Daniel Felipe Martínez, defiende el título obtenido en 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Felipe Martínez Foto: EFE



“Estoy bastante contento de estar acá en esta carrera. En cierto punto lo llegué a dudar, pero tomamos la decisión de venir y la idea es disfrutar y salir de acá con una mejor condición”, declaró Bernal, quien había sufrido otra caída en la Vuelta a San Juan, en Argentina.



“Poco a poco he ido cogiendo un poco de forma. En Argentina me vi ahí arriba con los favoritos. Ahora poder estar al nivel del World Tour es algo que me llena de satisfacción y mucho orgullo personal", agregó.



"Para mí, el hecho de estar aquí ya es una victoria. Creo que gané esta etapa de la vida y eso es lo más importante para mí”, insistió el colombiano.



Bernal explicó las consecuencias de su caída en Cataluña: "Me corté los dedos. Salía bastante sangre en su momento y la sangre es escandalosa. Igual me dolía bastante, pero nada del otro mundo, la verdad".



El nacido en Zipaquirá aseguró que su papel será de gregario en esta prueba: “Vengo acá a intentar ayudar lo más posible al equipo, a Dani, que está en muy buena condición y realmente va a ser él el que va a intentar hacer la carrera”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes