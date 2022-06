El pedalista Egan Bernal sigue siendo protagonista en redes sociales debido a sus manifestaciones políticas.

A pesar de que en días pasados un grupo de internautas promovió una campaña para 'quitarle seguidores', el pedalista se mantiene firme en sus posturas.



Precisamente, en las últimas horas, Bernal sorprendió con un comentario al fragmento de un video de un discurso reciente del candidato presidencial Gustavo Petro en Bucaramanga. Todo, porque según entrevió, daría a entender que 'Gustavo Petro vendría siendo uribista'.

'¿Entonces Gustavo Petro vendría siendo uribista?'

Egan Bernal y Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / EFE

En el corto fragmento del video que comentó Bernal, Gustavo Petro dice:

"Si aquí llegan los señores y las señoras del uribismo: bienvenidas y bienvenidos".



Por esa afirmación, Bernal preguntó: "¿Entonces Gustavo Petro vendría siendo uribista?"

Entonces Gustavo Petro vendría siendo Uribista? pic.twitter.com/rsT0dEEAPM — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 3, 2022

Lo que más polémica ha causado para los internautas es que el ciclista no compartió el video íntegro de las declaraciones del político.



En un registro más extenso, se le ve al líder del Pacto Histórico hablar de un discurso de unidad, muy afín a su objetivo de sumar votantes para la segunda vuelta electoral.



"El pueblo colombiano no tiene un color único. Tenemos que entender que no es el sectarismo ni el odio, que yo pienso lo correcto y los demás lo incorrecto, que el mundo no se divide entre los puros y los impuros, que la diferencia es la base de la riqueza, que aquí sí se pueden juntar las etnias, las culturas y las regiones, que se pueden juntar maneras de pensar diferentes (sic)", expresa Petro en el video.



Luego de hablar de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, el candidato del Pacto Histórico concluye con la frase que comentó Bernal: "Aquí no queremos sectarismos ni odios. Si aquí llegan los señores y las señoras del uribismo: bienvenidas y bienvenidos".

No, no es que Petro venga siendo uribista.

Escucha un poco más del mismo video recortado que publicas.



"El dirigente que use la reconciliación puede construir una nación". pic.twitter.com/fnVEWdMEkF — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) June 4, 2022

