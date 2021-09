Egan Bernal: su representante habló de la salida del Ineos

El mundo del ciclismo se sorprendió ante la noticia del posible abandono de Egan Bernal de las huestes del equipo Ineos, con el que ha dado sus mejores resultados de la carrera deportiva.

La versión se dio a conocer en Rai Radio Corsa, el periodista Beppe Conti señaló que el Israel Startup Nation sería el equipo al que iría Bernal.



El campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia del 2021 recalaría en la escuadra en la que está Chris Froome, pero de parte de ese grupo no hay ninguna confirmación de la noticia.



El tema ha dado para cortar mucha tela y el representante del corredor, Giuseppe Acquadro, salió al paso de las especulaciones.



“No hay nada cierto en esta historia ", dijo Acquadro a la página especializada

Y agregó: “Egan tiene un contrato de dos años con Ineos Grenadiers y está feliz en el equipo. Ya se está enfocando en el Tour de Francia el próximo año y no sé de dónde viene esta historia”.



Bernal, este año, logró el título del Giro y fue sexto en la Vuelta a España, prueba a la que llegó, como él mismo declaró, casi sin entrenar.



“En dos años, no lo sé porque es mucho tiempo y no puedo predecir el futuro, pero está muy feliz en el equipo. Tuvo una muy buena relación con Adam Yates en la Vuelta. Lleva allí tres o cuatro años y está bien, feliz", precisó su mánager.



De las nueve competencias en las que estuvo, Bernal terminó en cinco de ellas en el 'top' cinco y ajustó cuatro podios, un muy buen año para él.



