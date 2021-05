Excampeón del Giro, desbordado en elogios para Egan

Stefano Garzelli vive en España. Es comentarista del Giro de Italia y conoce al dedillo lo que está pasando en la competencia con Egan Bernal.

El italiano disputó 20 grandes vueltas: 15 Giros, cinco veces el Tour de Francia y en una ocasión la Vuelta a España. En el 2002 se impuso en la clasificación general del Giro, tras batir a Francesco Casagrande por un minuto 27 segundos y perdió el del 2003 con Giberto Simoni por 7 minutos 06 segundos.



Es una voz autorizada para hablar de lo que pasa en la carrera italiana. Garzelli cuenta con 37 victorias en su palmarés uy siete triunfos parciales en el Giro. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué análisis hace de la prueba?

Es un Giro bonito, con mucho espectáculo. Entre los favoritos ha habido batalla. Egan ha sido el corredor más fuerte, eso lo comenzamos a ver en la primera semana, desde la etapa con carretera destapada.



¿Y en la subida?

En el Zoncolan dejó la general perfilada. Fue bastante fuerte ese día, pero en la carrera hubo equilibrio. Siempre pensé en que los que iban a luchar por la general no habría mucha diferencia. El tiempo que tiene Bernal de diferencia es perfecto para sus intereses.



¿Alguna sorpresa?

Remco Evenepoel. Se retiró, pero en las primeras semanas estuvo cerca y venía de nueve meses sin competir, después de una fuerte caída y de la recuperación. Estuvo en la pelea. Es un corredor, no se sabe cómo afrontará la última semana. Nadie sabe a dónde puede llegar, es joven, pero ha sorprendido.

¿Qué sensaciones le deja Bernal?

Ha corrido con inteligencia. Ha atacado muchas veces durante las dos primeras partes de la prueba y ahí sacó la diferencia. Fue a la ofensiva en los puntos claves, en los sectores concretos y que ya tenían diseñados. Ha corrido muy bien, pues ahora va a la defensiva.



¿Qué clase de ciclista es Egan?

Lo vi en el Androni cuando corrió la Coppi Bartali, soltó a todos sus rivales con una facilidad increíble. Ha hecho grandes cosas a pesar de su corta edad. Pasó al Ineos y ganó el Tour de Francia y eso ya es mucho. Cuando ganó Geraint Thomas el Tour él fue importante. Es un gran talento, gran escalador, es muy maduro para edad que tiene.

Stefano Garzelli. Foto: Archivo / EL TIEMPO



¿Qué le falta?

Nada. Es un corredor que con los años debe mejorar en la crono, subiendo es un ciclista que lo hace como pocos. No debe mejorar en nada, porque el ciclista cada año aprende más.



¿Lo esperaba en esta forma?

Yo lo veo campeón. Siempre fue el favorito y en la carretera lo demostró. Todos tenían dudas por el tema de su espalda, pero cuando lo vi atacar en la cuarta etapa me di cuenta de que estaba bien.



¿Cuáles son las claves para ganar un Giro?

La constancia. Un Giro no se gana en un día. No hay que tener un día malo y hay que ser muy regulares y superar los momentos difíciles. Cuando uno está bien, pues atacar, moverse cuando los demás están en dificultad. Eso ha hecho Egan.



¿Alguna explicación para lo que es ganar un Giro?

Es realizar el sueño de un niño. Cuando pequeño yo lo veía en la televisión, salía a ver los corredores. Por eso para uno es clave, y para un italiano es mucho más, es lo máximo ganar el Giro.



¿Qué opinión tiene de los resultados del ciclismo colombiano?

Los corredores colombianos, antes de Nairo Quintana, nunca ganaron las grandes, solo Luis Herrera, pero eran atacantes, en las subidas uno siempre los tenía referenciados. Hoy ganan las grandes y yo disfruto verlos adelante porque dan espectáculo.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel