Lágrimas y risas, la sentida charla de Egan con la mamá

Egan Bernal estaba en la zona mixta, por la que pasan los mejores ciclistas del Giro de Italia 2021, y ya como campeón, tuvo la oportunidad de hablar con Flor Gómez.

Casi no se escuchaban, pero al fin la comunicación mejoró. Egan y su mamá hablaron por pocos minutos.



Le puede interesar: (¡Espectacular: Egan Bernal, campeón del Giro de Italia 2021!)



"Mijo, estamos felices. Te felicitamos y te enviamos muchos abrazos", le dijo Flor.



"Gracias, mamá. Espero que nos veamos pronto para que me prepares el arroz con pollo que me gusta", le comentó Bernal, de 24 años.



Y agregó: "Espero que la haya disfrutado mucho, porque yo de verdad la sufrí".



Flor no solo confirmó que lo esperaba para prepararse la comida, sino que le dijo que le tendría arepa con yuca.



Le puede interesar: ('Por dentro estoy que exploto': Egan Bernal)



"Y un tinto. Me hace falta. ¿Me mandas la bendiciíon?". comentó el campeón del Giro y Tour en Espn.



Ella contestó: "Claro. Dios bendiga al mejor hijo del mundo".





DEPORTES