Egan revela estrategia del Ineos en la etapa 12 del Giro 2021

El italiano Andrea Vendrame (AG2R Citroën) ganó la etapa 12 del Giro de Italia, este jueves en Bagno di Romagna, en una jornada en la que el colombiano Egan Bernal (Ineos) guardó sin problemas la camiseta de líder.

Bernal indicó que el día fue complicado, porque su escuadra tuvo que controlar a fondo durante el trazado.



El arranque. No fue fácil. Los primeros kilómetros fueron de mucho nervio y super duro. Nos tomamos una hora y media para que se fuera la fuga y hubo muchos ataques. Nosotros tuvimos que estar pendientes de so.



¿Tranquilidad? Luego de eso, pues la jornada hubo bastante subida. Se gastó bastante, llovió, el piso se mojó, sentimos frío y eso desgasta, pero gracias a la labor de todos salvamos el día.



El nivel. Nos hemos sentido bien. Estoy recuperando bien. Cada día se va sintiendo el cansancio en las piernas. Todos los corredores se van a sentir más cansados, pero es igual para todos.



Nibali. Cuando atacó nos movimos. Vincenzo está a unos cinco minutos de la general, un poco lejos, pero preferimos no tomar riesgos, seguirlo. Preferimos no tomar riesgos.



