'Por dentro estoy que exploto': Egan Bernal

Egan Bernal ganó el Giro de Italia 2021, la segunda grande de su carrera tras el título de Tour de Francia del 2019. Esto dijo.



La etapa. Estaba concentrado en el esfuerzo. No podía perder el Giro en una curva. Ponía todo lo que podía en el recorrido sin cometer errores en las curvas.



Pensamiento. He sufrido mucho en las cronos, pero hoy disfruté. Quiero agradecerle a mi entrenador, es para todos.



Fue especial. Mirando tantas banderas colombianas en todas partes, todo el mundo gritando por mi. Cuando llegué y me di cuenta que había ganado es una sensación increíble.



La segunda grande. Finalmente, es mi segunda grande. La verdad es que me veo tranquilo, pero por dentro estoy que exploto por la velocidad. Fue mi primer Giro. casi dos años sin estar en buena forma en una gran vuelta, creo que es especial.



