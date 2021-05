Análisis: sí, Egan mete miedo, pero hay que ser aterrizados

Egan Bernal y el Ineos demostraron que vinieron al Giro de Italia a ganarlo, que en las primeras etapas lo que han hecho es responder a ese potencial ciclístico que los tiene ilusionados con una nueva victoria en una grande.

En la fracción del jueves entre Grotte di Frasassi y Ascoli Piceno (San Giacomo), de 160 km, primera llegada en alto, Ineos llevó el paso durante la mayoría del trazado, con lluvia y piso mojado, lo que hizo más difícil el trayecto.



Le puede interesar: (Egan Bernal no tenía pensado atacar, contó por qué lo hizo)



En la parte final mandaron a Daniel Martínez al ataque, un movimiento extraño y exagerado, porque no era una jornada para sacar buenas diferencias sobre los demás, que no han mostrado las cartas todavía y que en alguna ocasión lo harán y hay que estar prestos para eso.



Nadie de los favoritos perdió tiempo considerable, no era el día para ellos y sí tal vez el equipo se desgastó por controlar el lote y llevarlo a buen ritmo.



Hay que dosificar fuerzas, guardar para el final, porque lo que viene no será nada fácil.



Martínez fue controlado y Bernal se lanzó en dos ocasiones y solo Dan Martin y Remco Evenepoel lo pudieron seguir, el resto cedió segundos.



Egan Bernal da una muestra de superioridad, un golpe frente a sus contrincantes que lo ven en buena forma, hasta ahora, en dos jornadas montañosas, pero no de gran exigencia.



Hoy, es el más fuerte, pero falta mucho Giro y es mejor ser aterrizados. Los grandes días de exigencia están por venir y no es justo desgastarse en etapas que no dictarán sentencia.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal. Foto: EFE

Egan es tercero a 16 s del líder, Attila Valter, cruzó de segundo la meta y ganó seis segundos.



El colombiano distanció a Giulio Ciccone por dos segundos, y después llegaron Damiano Caruso y Martínez, a y Marc Soler, a 13 s.



La renta estuvo más atrás, a los seis segundos del bono en la llegada hay que agregarle los 17 sobre Hugh Carhty, Aleksandr Vlasov y Simon Yates.



Y en la general, Egan Bernal pierde solo cinco segundos con Evenepoel. Distancia por ocho a Vlasov, un segundo más le mete a Vervaeke y 22 a Carthty.



Caruso está a 23 s, Ciccone pierde 25 s, mientras que Martin cede 31 s con Bernal y Yates 33 s, diferencias muy cortas pensando en todo lo que falta.



Sí, no son grandes distancias, pero ya se marcan segundos que puede ser importantes más adelante, pero hay que ir con cama, despacio, porque el Giro está arrancando.



Este viernes, etapa de 181 km, terreno llano para llegada masiva y a la espera de lo que pueda hacer Fernando Gaviria.



Le puede interesar: (¡Violento! Carro atropella a ciclista en el Giro)