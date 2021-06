Entrevista: Doble campeón del Giro, rendido a los pies de Egan

Todavía hay aroma de victoria. El título de Egan Bernal en el Giro de Italia 2021 se sigue disfrutando en el país, y la gente del ciclismo se sigue rindiendo a los pies del colombiano, que volvió por el camino ganador.

Obtener el Giro para él tiene un significado especial, pues venía de un año muy oscuro, aquejado de los dolores de espalda que le impidieron defender con éxito el título del Tour de Francia del 2019.



Le puede interesar: (Análisis: ¿Qué dejó el título de Egan en el Giro de Italia?)



Italia se explaya en elogios hacia el corredor de Zipaquirá, un país que ama el ciclismo, que sabe de bielas y de pedales, que ha tenido una historia rica en triunfos en las más grandes.



Es una nación que organiza el Giro, una competencia emblemática, que no tiene que envidiarle nada al Tour, la mejor carrera del mundo. Los italianos han tenido excelentes corredores, campeones del mundo, de Giro, Tour y Vuelta, que hoy hablan maravillas de Bernal, el ciclista que recuperó la confianza, la salud y que ha dado cátedra en la prueba.



Gilberto Simoni tiene 49 años. Nació el 25 de agosto de 1971. Es otro de los ciclistas italianos que aman la carrera de su país y es una voz de autoridad para referirse al título logrado por el colombiano Egan Bernal.



Simoni corrió 15 veces el Giro, seis veces fue podio y en dos ocasiones fue el campeón. En el 2001 dejó en la segunda casilla al español Abraham Olano y en la tercera a Unai Osa.



Y dos años después volvió a lucir la camiseta rosada de campeón del Giro, tras la victoria sobre Stefano Garzelli y Yaroslav Popovych. Simoni es sinónimo de ciclismo en Italia, de triunfos, pues en su hoja de vida están plasmadas 28 victorias, de ellas siete etapas en el Giro. Dos en la Vuelta a España y una en el Tour.



Tomó parte en cinco ocasiones en el Tour de Francia, fue ganador de una etapa e integró el lote de la Vuelta a España cinco veces, para 25 grandes disputadas, algo que le da plena autoridad para referirse al segundo título del ciclismo colombiano en la carrera rosa. EL TIEMPO habló con él.

Facebook Twitter Linkedin

Gilberto Simoni Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Qué opinión tiene de lo logrado por Bernal?

Ya conocíamos el carácter que tiene Egan. Lo había demostrado en el Tour de Francia del 2019, el que ganó. Eso implica que también sabemos del potente ciclista que es.



Fue el que más atacó...

Y no solo eso, en el Giro siempre estuvo por encima de sus rivales, a pesar de su mal día; pero lo que ha hecho solo confirma el gran corredor que es. Bernal es de la élite y eso lo ha ratificado con lo que ha hecho en su carrera.



Le puede interesar: (¿Qué hizo Egan en su primer día como campeón del Giro?)



¿Le dice algo lo que ha logrado?

Le destaco el carácter que tiene, es único. Siempre va de frente, a la ofensiva. Lo que hizo Bernal en esta edición de la competencia es una expectativa confirmada. Es una demostración más de que es un gran campeón.



¿Se vio tan superior?

Estuvo muy concentrado en lo que hacía, vigilante. Eso se notaba, porque todos sus movimientos fueron muy calculados. Consiguió la diferencia en la primera y segunda semana y luego, cuando el Giro se puso más duro, pues lo que hizo fue mantenerse. En la parte final no tuvo ninguna preocupación.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal en la contrarreloj final del Giro de Italia. Foto: AFP



Pero tuvo su día malo...

No hay título sin sufrimiento. El día que le dio la crisis, pues, tenía a su favor las diferencias que les hizo a sus rivales. Claro, sufrió, pero eso es normal en un ciclista, en un campeón. De todas maneras, es merecido el título que logró. No todos los ciclistas van a fondo las tres semanas de una carrera, siempre hay tiempos para pasarla mal y recuperar.



¿Le ve algo que tenga que mejorar?

Le falta a veces tranquilidad para hacer las cosas. He notado que en ocasiones se desespera por hacer mejor las cosas y uno tiene que ser paciente. Después de haber ganado el Tour de Francia, pues, eso le debe servir para adquirir más experiencia y no desesperarse. Lo noté por momentos ansioso.



Eso viene con los años...

Sin duda que sí. Nos dimos cuenta en este Giro de que lo que debe hacer es ajustar algo más en ese tema. Tiene que aprender a mantener la calma en los momentos complicados, no perder la cabeza, ahí uno puede ceder tiempo y perder la opción de ir por un título.



¿Cuáles han sido las claves para ganar en Italia?

Llevó la responsabilidad del equipo y respondió. Tuvo excelentes compañeros, que siempre estuvieron a su lado, le abrieron los espacios para que rematara. Ineos siempre ha trabajado así, bien, han estado a la altura de todas las situaciones para resolver los problemas. El triunfo de Egan vale mucho y eso lo deben valorar.

Me inclino que fue en el Zoncolan donde ganó el Giro. FACEBOOK

TWITTER



¿Dónde ganó Bernal la competencia?

En este Giro, la clave ha sido en Cortina d’Ampezzo, allí le fue muy bien. Sufrió el miércoles, pero se recuperó. Un día malo no es nada, pero me inclino que fue en el Zoncolan donde ganó el Giro.



Usted conoce bien esa subida...

Sí, la gané cuando terminó por los dos sectores. ¡Qué difícil es! Fue allí donde Egan sacó las mayores diferencias sobre sus rivales. Ellos no fueron bien y los atacó en el momento preciso. Fue el más fuerte en una etapa en la que no hay tanta técnica, porque las rampas son demasiado duras, muy complicadas.



¿Bernal está a la altura de Primoz Roglic y Tadej Pogacar?

No sé. No va a ir al Tour de Francia, pero ese hubiese sido un buen mano a mano. Pero lo hace bien. El Giro es una carrera difícil y hay que descansar. Hay tiempo para ver ese duelo, el año que viene puede ser la ocasión para probar.



¿Qué piensa de esa rivalidad?

Es un dilema, porque los dos eslovenos mandan hoy, pero ver a Egan en buena forma contra ellos es un buen examen. Al menos con el Bernal que vimos en el Giro, se guarda la esperanza de que será un lindo duelo.



¿Le gustó esta edición del Giro?

Fue una buena carrera. Lo hablo como aficionado. De pronto esperaba más espectáculo; poco vimos de eso, sobre todo en la montaña, porque ese es el terreno en el que hacen las grandes diferencias. Bernal dominó el Giro a su antojo, la carrera, por eso la ganó.





Le puede interesar: (Análisis: las claves del título de Egan en el Giro de Italia)



Ya es el segundo título colombiano…

Hay mucho colombiano en Italia, sabemos de la pasión que hay en ese país por la bicicleta. Acá hay muchos niños que son hinchas de Nairo, de Bernal, y ese es el resultado de un trabajo de mucho tiempo. Hoy recogen lo que han sembrado.

Facebook Twitter Linkedin

Zipaquirá, se pasó. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: Mauricio Moreno



¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene del ciclismo colombiano?

Muchos. Los rivales son sus ciclistas, pero en mi casa tengo bien guardada una camiseta del equipo Café de Colombia.



¿Por qué guarda ese recuerdo?

(Risas) Mi entrenador de juvenil alguna vez trabajó con ese equipo en un Giro del Trentino y me la regaló. La guardo con mucho cariño porque estimo mucho a los ciclistas y a la gente de ese país.



¿Se debería mejorar en algo?

No. Solo les falta un oro en los Juegos Olímpicos y un título mundial. Eso no es nada.



Pero cuesta conseguir esas victorias...

Claro, eso no se gana de la noche a la mañana, pero ya han superado más obstáculos, muchos muy fuertes. Ya ganaron las tres grandes y estoy seguro de que pronto conseguirán esas dos victorias que les faltan. Con los ciclistas que tienen, no creo que demoren mucho en hacer esa moñona.



Le puede interesar: (Nairo y López libran una dura lucha en el Dauphiné)



Simoni no se ha mostrado impresionado por lo que logró Bernal en el Giro de Italia, mucho menos por lo que ha conseguido con solo 24 años, porque sabe del gran talento que lo seguirá llevando lejos.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel