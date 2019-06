¡Tremenda exhibición de Egan en la Vuelta a Suiza!: ganó la etapa

Egan Bernal sigue su buena racha en la Vuelta a Suiza, tras la disputa de la séptima etapa entre Unterterzen y St. Gotthard, de 216 kilómetros, en la que defendió con éxito el liderato de la competencia y les aumentó diferencias a sus rivales, tras su victoria de etapa.

Fue un sensacional día para el ciclismo colombiano, para Bernal, el líder del equipo Ineos, que casi que todo lo hicieron perfecto, pues dejaron ir una fuga en la que ninguno de los ciclistas llevaba peligro para la clasificación general.



En ese lote estaban, entre otros, el colombiano Wínner Anacona, Koen Bouwman, Michael Albasini, Tsgabu Grmay, Stebe Morabito y Lukasz Wisniowski, que no lograron su objetivo.



Una vez comenzó el último ascenso, Anacona se quedó del grupo puntero, en el que los acelerones fueron la constante.



A falta de 8 km para el final el puntero fue Mathias Frank, que llegó a tener 40 segundos de diferencia, poco, realmente.



Entre Movistar, que tenía como carta a Marc Soler, e Ineos, el equipo del líder, comenzaron a mover el grupo principal en busca del descuento y de tratar de sacar de rueda a los ciclistas que no se encontraban bien.



Ineos puso paso duro y Frank fue alcanzado. El reguero de ciclistas que perdieron la rueda fue impresionante.



Enric Mas fue el primer que se lanzó, sacó diferencias, mientras que Soler no aguantó más el paso.



A 2 km de la metra, Bernal atacó con fuerza y Domenico Pozzovivo trata de ir por él, pero el colombiano estaba muy fuerte.



Bernal esperó pacientemente la llegada del último tramo de la etapa, una subida de fuera de categoría, en la que volvió a soltarse del grupo de rivales y les tomó más ventaja.

ATAQUE DE EGAN BERNAL EN BUSCA DE LA VICTORIA DE ETAPA Y DE DAR UN GOLPE A LA GENERAL. #TourDeSuisse #TourdeSuisse2019 pic.twitter.com/Shfnn4VPFX — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) 21 de junio de 2019



Este sábado la Vuelta a Suiza tendrá una cita clave, la contrarreloj individual de 19 kilómetros en terreno llano.



