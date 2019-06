Egan ganó en Suiza e irá al Tour como gregario de Geraint Thomas

Ya se acabó la Vuelta a Suiza. Egan Bernal logró el título, el segundo del ciclismo colombiano, tras la victoria del 2016 de Miguel Ángel López.



Se viene el Tour de Francia y allí, en la línea de salida el 6 de julio en Bruselas (Bélgica), volverá Bernal, el muchacho de 22 años que rompe con todos los pronósticos, el pedalista nacional que ya figura como uno de los candidatos a ganar la carrera por etapas más importante del mundo.

Es claro que el equipo Ineos tiene dos cartas para pelear el Tour: Geraint Thomas, quien defenderá el título, y Bernal, todo luego del accidente de Chris Froome en el Criterium Dauphiné que le ocasionó fracturas con las que se despidió de la competencia este año.

Bernal es candidato, seguro, pero también se sabe que no es el líder de su escuadra. Que lo sea durante la carrera es otra cosa. Y él lo tiene más claro que nadie.

Me he llenado de confianza, eso está muy bien. No voy a decir que estoy entre los favoritos. Geraint será nuestro líder, y yo estaré ahí para ayudarlo

“Me he llenado de confianza, eso está muy bien. No voy a decir que estoy entre los favoritos. Geraint será nuestro líder, y yo estaré ahí para ayudarlo”, señaló Egan tras el título en Suiza.



Si bien llega en las mejores condiciones, luego de la falta de competencia de 76 días, tras la fractura de la clavícula izquierda 15 días antes del arranque del Giro de Italia, Bernal entiende que primero está en uno que el dos y que a Francia llega bajo la condición de ser el gregario de Thomas.



Egan Bernal y su equipo Ineos controlaron la última etapa de montaña, que tenía tres premios de montaña, todos de fuera de categoría. Hugh Carthy fue el vencedor, y Bernal respondió a los ataques de Rohan Dennis, segundo al final, con quien se voló en la última subida, negoció la bajada y llegó a la meta.



“Es una de las carreras más grandes que he ganado. Estoy muy feliz y me da mucha confianza para las próximas carreras. Justo antes de la competencia tuve un gran accidente y no pude ir al Giro. Así que venir aquí y ganar es muy bueno para mí y para el equipo”, declaró Bernal.

Todo es distinto

No se puede comparar la Vuelta a Suiza con el Tour de Francia, de ninguna manera.

En Suiza, Bernal no rivalizó con ningún candidato al Tour y tampoco hay que comparar el trazado ni los días de competencia de ambas pruebas. Lo mejor, lo que hay que destacar es que el corredor de Zipaquirá está bien, recuperado del problema de clavícula y con la confianza que le da este título.



Egan Bernal llegará al Tour a cumplir con una misión, ayudarle a su jefe, a un Thomas que se retiró en la cuarta etapa en Suiza, que está golpeado y a quien le tocó cambiar de planes en la recta final hacia la competencia francesa.



El año pasado, Bernal fue 15 en el Tour; ya lo conoce, sabe cómo se corre, además de haber dado muestras de su gran talento.



El triunfo en Suiza es el tercero de Bernal en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, luego de ganar la general en el Tour de California del 2018 y la París-Niza de la presente temporada.



También se pueden leer en su hoja de vida cuatro triunfos parciales: uno en la Vuelta a Romandía (2018), dos en California y el que obtuvo en Suiza el viernes pasado.

Sin duda, si el galés falla, ahí estará Bernal para responder.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de Deportes

@lisandroabel