Análisis: ¿Egan Bernal sentenció el Giro de Italia?

Egan Bernal está imbatible. Es el mejor corredor de la presente edición del Giro de Italia, es el líder y al término de la segunda semana y a falta de cinco etapas tiene la carrera en el bolsillo.



La ventaja es cómoda. Este lunes, tras el recorte de la etapa por mal clima, la misma que pasó de 212 km a 153, el ciclista del Ineos se dio cuenta que sus rivales no venía bien, que Aleksandr Vlasov pinchó, que Simon Yates perdió la rueda, que Hugh Carthty tampoco estuvo a su lado y que Damiano Caruso no era su rival, prendó el turno y se fue en solitario en busca de aumentar las diferencias.



Bernal es el duelo del Giro, mando sin atenuantes. No ha tenido un contrincante serio, que lo haya puesto contra la pared y él se ha mostrado imbatible, ambicioso, fuerte, muy fuerte y lo que ha hecho es hacer ver a sus ‘enemigos’ pequeños, casi que insignificantes.



Sin duda que el corredor de 24 años es el gran dominador de la carrera. Eso lo ha demostrado en lo que va de la carrera, desde la primera semana viene dando golpes de autoridad y a eso hay que sumarle que no tiene con quién pelear.



Ninguno de los que llegaron con él cerca en la general a esta altura de la carrera no tienen con qué, ni le siguen el paso. Bernal en la montaña ha dado muestras de ser imbatible, nadie lo ha podido derrotar y ahí ha marcado la gran diferencia.



Son muy marcadas las diferencias en la clasificación general. Hoy, Egan Bernal está vestido de rosado y a falta de cinco competencias, pues es muy marcada la distancia para decir que es el claro ganador, pero hay que tomar esto con calma.



Ya le lleva 2 minutos 24 segundos a Damiano Caruso 3 min 40 s sobre Hugh Carthty y 4 minutos 18 segundos con Vlasov, el tiempo es más que suficiente para ganar la carrera.

Egan Bernal. Foto: EFE

Físicamente es el mejor, deportivamente no hay dudas, y debe ser el gran campeón de la carrera, la misma que tiene en la alforja, pro falta cumplir con el recorrido y vienen etapas mucho más complicadas.



Bernal no ha tenido el mal día, pero si mantiene la forma es seguro que nadie lo podrá superar. A parte de su calidad y de su forma tiene de aliada a su ambición. Con el tiempo que llegó a esta etapa recortada era fácil ir a la defensiva, pero no fue así.

Cuando vio que sus rivales no iban, que las fuerzas se agitaban, lanzó un ataque fulminante, coronó la Cima Coppi y en la bajada se defendió.

Ojo, el Giro es una carrera distinta a todas. Todos los días pasa algo. Un ejemplo, en la fracción del domingo, tranquila, sin afanes, y se presentó una caída al comienzo de la misma y ahí se fue de la competencia Emanuel Busmann, quien era sexto en la general.



as jornadas que restan tres de ellas de alta montaña, pueden ser traicioneras, porque en el Giro usted puede ganar hoy dos o tres minutos, pero mañana puede perder cuatro, cinco y más. ¿Casos? Simon Yates en el 2018.



Queda la contrarreloj, pero con estas diferencias, nada qué hacer. Este lunes entró a la meta, lanzó el puño al aire y se echó al bolsillo el título del Giro, algo que falta confirmarlo en la última parte de la carrera.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel