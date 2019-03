Egan ya es tercero en Cataluña a 30 segundos del líder; Nairo, quinto

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue demostrando su buen momento y confirmación y este miércoles finalizó en el segundo puesto de la tercera jornada de la Vuelta a Cataluña, con lo que ascendió al tercer puesto de la clasificación general y Thomas de Gendt mantuvo el liderato. Nairo Quintana fue cuarto en la jornada y Miguel Ángel López, quinto. El ganador fue Adam Yates.

Adelante armó una fuga que le llevaba más de cuatro minutos de diferencia con el grupo principal a 30 kilómetros de la meta. Álvaro Cuadros, Pieter Weening, Dries Devenyns, Bart De Clercq, BertJan Lindeman y François Bidard eran los fugados.



Atrás en el pelotón, que llevaba a los líderes, lo comandaba el Movistar Team, pensando en un posible movimiento de su líder Nairo Quintana o quizá algún movimiento de Alejandro Valverde. Sin embargo la escuadra española perdió el trabajo del costarricense Andrey Amador, quien sufrió una fuerte caída en una curva.

Con el inicio del ascenso a Vallter 2000, el daño en las piernas de los ciclistas comenzó a evidenciarse y las diferencias con respecto a la fuga cayeron. El Sky se hizo con la punta del pelotón y su ritmo estiraba a los ciclistas.



El líder Thomas de Gendt fue perdiendo la rueda y no tenía las fuerzas para poder llegarle a los grandes capos de las escuadras para ir por el triunfo. Tomó el ritmo con un grupo adicional, pero sabía que este miércoles podía entregar su camiseta.



A falta de seis kilómetros el equipo Sky y su potente ritmo acabaron con la fuga. Egan, Nairo y López estaban bien ubicados para dar la lucha por la pelea. Querían la victoria de la jornada y el liderato de la prueba.



Sosa se quitó a falta de cinco kilómetros para la meta y Egan atacó fuertemente, pero de inmediato Nairo contestó esta embestida y se pegó a su rueda. Los que se quedaron y trataban por llegar fueron los hermanos Yates y Supermán López, quienes intentaban por llegar.



Pero Adam Yates no se desesperó y cogió un buen pase y de a poco aparecía a las espaldas de Egan y de Nairo. Los colombianos, una vez lo vieron venir, intentaron incrementar su ritmo, pero el británico los cazó.



La fiesta en la montaña no iba a parar. Con 2,5 kilómetros para la meta, López y Dan Martín les llegaron a Nairo, Egan y Yates, pero de inmediato el británico subió su cadencia y volvió a abrir hueco y de inmediato contratacó Egan y volvió a separar a Supermán y Martin.



Fueron unos metros de golpe contra golpe. Martín se quedó definitivamente y quedaron los colombianos Egan, Nairo y López contra Yates. El primero en intentarlo fue López, pero sus rivales contestaron la embestida.



Al final fue un embalaje para escaladores y Yates se llevó el triunfo, por encima de Bernal, segundo, y de Martin, tercero. Nairo Quintana no pudo con esos últimos pedalazos y terminó de cuarto. Egan ascendió al tercer lugar y quedó a 30 segundos del liderato.

Clasificaciones

Etapa

1. Adam Yates 5 h 2 m 18 s

2. Egan Bernal m.t.

3. Daniel Martin m.t.

4. Nairo Quintana m.t.

5. Miguel A. López a 2 s

28. Thomas de Gendt a 2 min 21 s



General

1. Thomas de Gendt 13 h 28 m 29 s

2. Adam Yates a 27 s

3. Egan Bernal a 30 s

4. Daniel Martin a 33 s

5. Nairo Quintana a 35 s

6. Miguel A. López a 39 s





