Egan se contagió de solidaridad en la Navidad: un buen gesto

Egan Bernal visitó el barrio de infancia donde se levantó en Zipaquirá, se rencontró con la gente y repartió regalos.

"Estuve de nuevo en el barrio donde crecí, me llenó el corazón recorrer cada cuadra en la que jugaba cuando era niño, ver la inocencia de estos peques cuando recibían su regalito hizo valer la pena todo lo que hicimos 💚 Los quiero mucho Zipaquirá- Los quiero mucho Colombia!!", escribió Bernal en sus redes sociales.



Egan se sigue recuperando de la lesión en la espalda, que lo obligó a retirarse del pasado Tour de Francia, prueba en la que no pudo defender con éxito el titulo que logró en el 2019.



El corredor colombiano no ha definido el calendario del 2021, lo que se sabe es que lo van a apurar, con el objetivo de tenerlo al ciento por ciento para los objetivos claves.

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) December 25, 2020



