El pasado domingo se cumplieron tres meses del grave accidente que sufrió Egan Bernal en carreteras de Cundinamarca. Aunque la sensación de angustia llegó a ser tal que el propio ciclista temió por su vida, hoy por hoy la gran recuperación de Bernal da a entender que el dolor está más cerca del pasado y que su regreso podría ser más pronto de lo posible.

A la espera de conocer la hoja de ruta del vigente campeón del Giro de Italia y el equipo Ineos, Flor Marina Gómez, la madre de Egan, compartió un sentido mensaje en redes sociales, con fotos íntimas, en el que dejó ver el mar de emociones que le conllevó el accidente del 24 de enero.



'Sentí perder a mi hijito'

"El día del accidente por un momento sentí perder a mi hijito ,fue el dolor más grande que he sentido en mi vida,pero dice el dicho que (no se sabe lo fuerte que eres hasta que la vida te obliga a serlo)pero Dios nunca nos desamparó y aquí estamos", apuntó Gómez en la publicación en la que se ven sentidas imágenes del proceso de rehabilitación de Bernal.



"ÉL es el niño más fuerte que pueda conocer. Siempre con la FE intacta,fuerte,aferrado a la vida y con deseos de cumplir y luchar por tantos sueños. Qué felicidad siento al ver que ya lo está haciendo. Él siempre será mi motivación mi ejemplo y sin duda mi súper héroe", añadió.



En la serie de fotografías del 'post' se ve la transición que ha vivido Egan en los últimos meses. Las imágenes en la Clínica, sus primeras salidas y, por último, la presentación de su proyecto de apoyo de jóvenes ciclistas.



"Ahora solo queda el recuerdo de esta no tan buena experiencia, pero eso sí sacando lo positivo y es el agradecimiento con DIOS , y a cada una de las personas que estuvieron ahí haciendo parte de su recuperación", concluyó Flor Marina Gómez.

