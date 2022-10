Egan Bernal sigue empeñado en volver a ser el ciclismo campeón que fue, luego del accidente del pasado 24 de enero que casi le quita la vida.

Su mamá, Flor Marina Gómez, en un live con EL TIEMPO, habló de los duros momentos que pasó con ese episodio y se refirió a la lucha que vive contra el cáncer de seno.



El examen. "Me mandaron a un examen, a una ecografía, porque no sentía nada. Los demás análisis de sangre salieron bien".



El momento. "Uno cree que eso está lejos de uno. Me dicen que tenía una masa y que me tocaba hacerme una biopsia. Tengo cáncer, tuve cáncer. Cuando lo confirmaron fue terribe, no es fácil asimilarlo".



La reacción. "La mastóloga, Sandra Díaz, me dijo que era cáncer, pero que no me iba a morir, estaba en etapa 2. Nunca pensé que me iba a morir y le puse buena actitud".



TTipo de cáncer. "tengo uno en etapa 2. Es un cáncer que se alimeta de mis hormonas. Los médicos son los que tienen las palabras exactas. Fue a tiempo y no ha hecho metástasis".



Un consejo. "Uno desde siempre, a nuestros hijos, siempre debemos de tener buenos hábitos. Cuando mis hijos se hicieron deportistas cambié hábitos de alimentación y me puse a hacer ejercicio. Hay que tener amor propio y prevenir cosas a futuro. Ha que ir a los chequeos".



El reto. "Cuando le dicen la palabra cáncer uno piensa en la muerte, pero no siempre el cáncer es muerte. Los médicos hacen mucho y hay que tener buena actitud, meterle ganas. El acompañamiento y el amor de la familia es vital para tener más fuerza para luchar".



Acompañamiento. "No es decirle 'pobrecita', es decirle estamos juntos, la apoyamos. No hay que dejar sola a esa persona. Debe haber mucha unión familiar. Uno ve las cosas muy diferentes".