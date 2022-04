Durante las últimas horas, Egan Bernal, el único ciclista colombiano en ganar el Tour de Francia, desató una gran polémica en redes sociales por cuenta de un par de tuits en los que decidió hablar de política.

Al pedalista, quien está por retornar a Europa tras los primeros dos meses de su recuperación del grave accidente sufrido en enero, en Cundinamarca, le bastaron 248 caracteres para causar revuelo.

El tuit inicial

En su primer mensaje, publicado el miércoles, Bernal apuntó: "No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo".

Aunque en principio el tuit no había despertado tantas reacciones, con el paso de las horas, varios políticos han optado por reaccionar. Sergio Fajardo, candidato presidencial, Rafael Nieto Loaiza, exprecandidato presidencial del Centro Democrático, y José Felix Lafauire, presidente ejecutivo de Fedegan, entre ellos.



Egan es un ejemplo extraordinario de fortaleza física y mental. Su remontada es extraordinaria. Además de un físico privilegiado, sabe muy bien donde está parado. Y quiere a Colombia. https://t.co/FUbRqEP759 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 28, 2022

"Alguien que divida, no merece ser presidente". Yo añadiría que alguien que prometa "Perdón Social" a políticos condenados por corrupción, masacres y a paramilitares a cambio de votos, no merece ser presidente.#CuidadoConElVoto#OjoColombia#OjoConEl2022 https://t.co/s5pFmZCRVH — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) April 28, 2022

Al buen entendedor... https://t.co/OWOwsmsFEM — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) April 29, 2022

El segundo tuit

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", escribió Bernal en la noche de este jueves. Desde entonces, las reacciones no han parado de llegar.

Federico Gutiérrez y Jhon Milton Rodríguez, candidatos presidenciales, y Enrique Peñalosa, exprecandidato, son algunos de los que han reaccionado al segundo escrito del pedalista.

Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo. https://t.co/TLhlr9xRvz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 29, 2022

Muy bien enfocado nuestro campeón @Eganbernal . Crear empleo y no pensar en subsidios está en nuestro plan de gobierno. Pedaleamos juntos por un país mejor. #JohnMiltonPresidenteVa https://t.co/jhaaY2tg0U — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) April 29, 2022

Estoy totalmente de acuerdo con Egan Bernal https://t.co/5kKZ6YM2Uc — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) April 29, 2022

Egan Bernal responde

"En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos", escribió el ciclista en la mañana de este viernes tras el revuelo desatado.

Egan Bernal debe estar llegando a Mónaco, donde será evaluado por el 'staff' del equipo Ineos para determinar su condición física y empezar a pensar en alguna fecha de regreso a competencia.

