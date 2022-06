Este miércoles, aparentemente algunos opositores a las posturas políticas de Egan Bernal la emprendieron contra uno de los murales que existe en Zipaquirá en homenaje al deportista, que se encuentra ubicado en barrio San Carlos.

En imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo el mural tiene rayones con frases como “Decepción, no nos representa”.



No se trata del mural principal que se hizo cuando ganó el Tour de Francia, es otro menos conocido, pero igual lo sucedido generó indignación en las redes, donde se generó una nueva discusión entre unos y otros.



Precisamente, en medio de la ola de reacciones, el comentario de Fico Gutiérrez, el excandidato presidencial que Egan Bernal apoyó decididamente en primera vuelta, ha cobrado vuelo propio. Sobre todo, por su señalamiento indirecto al gobierno electo.



(No deje de leer: Piqué: la historia de 'venganza' detrás de la foto con supuesta 'conquista').

'¿Ese es el 'cambio' del que hablaban?'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: @eganbernal, archivo EL TIEMPO

"Todo mi cariño y solidaridad con ⁦Egan. ¿Ese es el “cambio” del que hablaban?

Más odio es lo que demuestran. Esto no es reconciliación. El contrario político jamás puede ser considerado como enemigo", apuntó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Todo mi cariño y solidaridad con ⁦@Eganbernal⁩ 🇨🇴!

Ese es el “cambio” del que hablaban?

Más odio es lo que demuestran.

Esto no es reconciliación.

El contrario político jamás puede ser considerado como enemigo. https://t.co/ZukkCuZrmK — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 23, 2022

Egan Bernal comenzó con sus trinos políticos antes de la primera vuelta presidencial, cuando apoyó al candidato Gutiérrez.



Posteriormente, criticó abiertamente la política de Gustavo Petro, con quien incluso tuvo un cruce de trinos.



Luego de las elecciones del pasado domingo, y con la victoria de Petro, Egan fue víctima de montones de memes en las redes sociales.



El pedalista dejó un mensaje al siguiente día en el que expresó su respeto por las personas que votaron por él.

Más noticias

DEPORTES