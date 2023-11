Egan Bernal explota contra críticos del ciclismo colombiano: 'Dan ganas de pegarles'

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021, terminño su temporada con buenas sensaciones por haber vuelto a la competición una vez superado su grave accidente en enero de 2022, aunque su reto es recuperar su mejor nivel.

Mientras tanto, el pedalista se tomó un tiempo para analizar el presente y futuro del ciclismo colombiano.

Las reflexiones de Egan

Egan Bernal. Foto: Egan Bernal

Egan analizó lo que pasa en la actualidad, los triunfos que se han dejado de dar y la brecha que se agranda respecto a los grandes ciclistas europeos del momento.



En diálogo con el podcast ‘La movida’, Egan fue claro y contundente sobre la actualidad del ciclismo nacional.



“Es un poco incierto. La verdad uno no sabe qué va a pasar mañana, pero no porque haga falta el talento, porque en Colombia hay mucho, es natural, ni siquiera hay que formarlo, sino porque acá tenemos el problema de que este país no está igual de desarrollado que otros, tenemos una desventaja económica muy grande y al mismo tiempo es que estamos al otro lado del mundo”, dijo Egan.

Egan podría seguir los pasos de Nairo Quintana. Foto: Twitter: Egan Bernal

Pero además, comparó la preparación del medio local respecto a los grandes corredores internacionales. En ese aspecto, se enojó con los críticos del talento nacional.

"A mí me da mucho mal genio cuando dicen que en Colombia no hay talento. Dan ganas es como de pegarles una cachetada y decirles que no, no es así"

"A mí me da mucho mal genio cuando dicen que en Colombia no hay talento. Dan ganas es como de pegarles una cachetada y decirles que no, no es así, obviamente hay talento, solamente que no tenemos el mismo apoyo, es normal, entonces creo que ese es el problema que hay acá en Colombia y que es muy difícil de arreglar, la verdad”, concluyó el colombiano", dijo.



Egan se encuentra en el país planificando lo que será su temporada 2024. Por eso, en esta nota también se refirió a lo que piensa de cara a lo que viene.



"Hace poco me mandaron una tabla sobre las carreras que me gustaría hacer y no supe contestar porque todo depende de cómo esté. Si estoy bien que me lleven al Tour, pero si estoy como este año seré el primero en decir que no me lleven; el Tour es la peor carrera para ir a improvisar. Quiero iniciar lo más fuerte que pueda la temporada e ir decidiendo qué hacer. Me gustaría iniciar con Nacionales y si se pudiera Tour Colombia, correr en casa y llenarme de confianza sería lo ideal y luego ir a Europa para hacer lo mejor en las carreras que me pongan”, dijo.



Finalmente, Egan Bernal confesó que su gran anhelo es conquistar la Vuelta a España, para completar el triplete de las grandes carreras.



"Si me pusieran a elegir en este momento una carrera a ganar sería la Vuelta a España. Todos sabemos lo importante que sería ganar las las tres grandes; me podría retirar tranquilo, pero más que eso quiero volver a mi mejor nivel y poder competir en en igualdad de condiciones con la gente que en este momento está está dominando", dijo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

