Egan Bernal explicó por qué no estuvo el presidente en su homenaje

El pasado 7 de agosto se vivió una fiesta patria en Zipaquirá y no justamente por la conmemoración de la batalla de Boyacá o el bicentenario, fue por el homenaje a Egan Bernal y su el título en el Tour de Francia.

El homenaje fue tal cual como es Egan: sencillo y sobrio. Los invitados fueron los que el ciclista colombiano quería, los más allegados a él y que de una u otra forma aportaron en la carrera de Bernal.

Alrededor de 6 mil personas acompañaron al ciclista del equipo Ineos y una de las preguntas era por qué no estuvo el presidente Iván Duque en el homenaje. Si bien es cierto que el mandatario se encontraba en Paipa, en la Cumbre de Gobernadores Bicentenario por la Niñez, desde un principio Egan fue claro en sus peticiones.



En una historia que publicó en su cuenta de Instagram, el nacido en Zipaquirá dejo ver sus respuestas a las varias propuestas que le hicieron para su celebración.



Frente al deseo de muchos personajes en querer estar en el homenaje para entregarle medallas, las llaves de la ciudad y condecoraciones varias, Egan dijo: “No, el homenaje no es para mí, es para la gente. Yo no vine a ser homenajeado si no a dar gracias. Y quiero estar con la familia del ciclismo, no con políticos”.

También le dijeron que hiciera el acto en Bogotá y Bernal respondió: “No, lo hacemos en Zipaquirá, mi pueblo. Quiero que se llenen los hoteles y los restaurantes de Zipaquirá, quiero que les compren recuerdos a los artesanos de Zipaquirá, pero sobre todo, quiero que todos los zipaquireños me puedan ver”.

Sobre la posibilidad de recibirlo con carro de bomberos, Egan fue claro: “No, yo salí de acá montando bicicleta y quiero entrar montando bicicleta y con la camiseta amarilla”.

