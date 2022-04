El ciclista colombiano Egan Bernal estará preparado pronto para volver a competir tras sufrir hace tres meses un aparatoso accidente que pudo costarle la vida, según detalló su médico, que dejó la decisión en manos de su equipo, el Ineos.

El neurocirujano Gustavo Uriza, de la clínica La Sábana, donde fue intervenido el ciclista del Ineos Granadiers y llevó a cabo toda su recuperación, indicó, en una conferencia de prensa virtual, que las fracturas que sufrió Bernal están "curadas".



Le puede interesar: (Egan Bernal: posición oficial de Ineos sobre su vuelta a las carreras)



"A partir del día 120 del accidente, creo que Egan puede volver a hacer torque, pararse en pedales y puede empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa serán los que den el visto bueno. Por mi parte, está consolidado", agregó el especialista.

No están de acuerdo

Hasta el miércoles, han pasado 95 días desde el accidente. El médico detalló que "la fractura de odontoides está absolutamente consolidada, está curado. De la luxo fractura T-5 T-6, el tac muestra consolidación (...) y las articulación de las vértebras arriba y abajo de la fractura están preservadas funcionando bien, todas las fracturas de la costilla están curadas".



Sin embargo, las declaraciones del médico han causado alarma en los sectores de la medicina, pues parece imposible que Bernal ya esté listo para la competencia, luego del poco tiempo de rehablilitación.



Le puede interesar: (Giro de Italia 2022: los ocho colombianos que están preinscritos)



Médicos expertos contradicen al Uriza y advierten que si bien la recuperación va bien falta mucho para que el corredor vuelva al ciento por ciento a la competencia.



“Nos encontramos con Egan apenas iniciando en este momento un proceso que es el reentrenamiento a nivel de huesos, tendones, músculos, articulaciones, luego de terminado el proceso de cicatrización. Se trata de volver funcionales nuevamente esos tejidos para lo que estaban diseñados y venían trabajando que es pedalear y montar en bicicleta, donde intervienen todos los sistemas y luego deberá entrar en el tercer episodio que es la Radaptación de esos sistemas a la alta competencia y eso requiere de un tiempo y espera prudencial”, le dijo el médico Gustavo Castro a www.revistamundociclistico.com



El pasado 24 de enero, en las cercanías de Bogotá cuando se entrenaba para el Tour de Francia, el corredor chocó a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido, impacto que le causó fracturas en el fémur y la rodilla derechas, en vértebras y en once costillas, entre otras lesiones.

Claros conceptos

"No podemos hablar de una curación total en Egan puesto que aún no está recuperado totalmente de la pérdida de masa muscular y su deterioro, por lo que es necesario recuperar los movimientos de flexión, extensión, rotación, etc, tanto en la pierna fracturada como en la espalda y eso requiere tiempo”, señaló Jorge Patiño, Director de la Clínica Selenia.



Y agregó: “Es importante para establecer las condiciones alcanzadas y en las que llega gracias al tratamiento llevado a cabo en Bogotá. Allá seguramente se establecerá el plan a seguir luego de lo realizado en cuanto a tiempos, cargas de trabajo, intensidad, etc. Seguramente seguirá rodando en bicicleta, pero siempre de acuerdo a la evolución de todos los órganos comprometidos. En mi opinión, varios aspectos relacionados con una recuperación total, apenas están empezando y ojalá Egan no asuma presiones innecesarias y prosiga con la fortaleza mental y la paciencia que hasta ahora nos ha mostrado”.



Bernal ya ha mostrado en diversas ocasiones su deseo de volver a competir este año tras su rápida recuperación, pero hay otro elemento clave: la parte mental.



“Aún falta por establecer lo relacionado con la rehabilitación psicológica que va a necesitar Egan, pues al igual que sucede con todo deportista o persona que sufre una caída o fractura, al regresar a la normalidad o a las actividades cotidianas, se llega con un temor natural a caerse nuevamente y volver a fracturarse”, precisó el médico, Juan Darío Uribe.



“En el caso de los deportistas de alto rendimiento se requiere de un gran trabajo en ese aspecto y mucho más en el del ciclista que tiene que enfrentar altas velocidades en lo plano o en descenso , solitario o en grupo, con piso mojado, etc., etc. lo que de entrada genera un estado de nerviosismo y ansiedad contra el cual deberá luchar para superarlo y esto aún falta por llevarse a cabo con Egan y será necesario antes de que vuelva a competir, lo que no creo que vaya a ser en la fecha señalada por quien lo operó a nivel de la columna porque este es solamente uno de los aspectos de la rehabilitación pero aquí intervienen muchos más elementos y factores que también es necesario escuchar y analizar”, acotó Uribe.



Le puede interesar: (Egan Bernal y la política: los mensajes que han desatado polémica)



Deportes