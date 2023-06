Más de un año después de su terrible accidente contra un bus, el ciclista colombiano Egan Bernal disputa el Critérium del Dauphiné sin ninguna certeza y a la espera de poder acabar la prueba antes de pensar en una participación en el Tour de Francia.

A sus 26 años, el vencedor del Tour de Francia en 2019, que sigue siendo el único ciclista colombiano en haber ganado la Grande Boucle, sigue recuperándose del gravísimo accidente que sufrió en enero de 2022 en Colombia, cuando se entrenaba con una bicicleta de contrarreloj y chocó contra la parte trasera de un bús.

Como consecuencia del impacto, Bernal sufrió fractura de una vértebra, del fémur de la pierna derecha, de la rótula, una perforación de pulmón y un traumatismo craneal. Tan grave era su situación que en un primer momento la mayor preocupación del mundo ciclista fue simplemente si el colombiano iba a sobrevivir.



Todos los periodistas le preguntan siempre por lo mismo, la opción de ir al Tour de Francia con el equipo Ineos, y esto dijo.



“Honestamente, todavía no sé cómo será mi programa después del Dauphiné. No sé nada. Por el momento solo tengo esta carrera en mi programa. Lo siguiente dependerá de la manera cómo vaya la carrera”, dijo Bernal.

Egan Bernal Foto: Jean-Christophe Bott. Efe



Y agregó: “Nadie sabe exactamente en qué nivel estoy, ni yo ni mi entrenador. No estoy seguro de dónde estoy parado. No sabemos si soy bueno o no. Este recorrido es una buena prueba. Mantenemos varias opciones abiertas. El entrenamiento siempre es diferente de las carreras”.



Bernal, este año, ha tenido buenos resultados. Dos veces ha acabado octavo en la general, en la Vuelta a Romandía y en la Vuelta a Hungría, pero tiene claro que el Tour es otra cosa.



“Solo quiero terminar esta carrera. Espero saber dónde estoy parado. Ya he corrido varias carreras, pero no carreras como la Dauphiné. Esta es la primera carrera realmente grande que he hecho en dos años. El mejor de los casos es terminar este recorrido y saber cuál es mi posición”, sentenció.

