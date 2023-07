Todo indica que Egan Bernal (Ineos) terminará el Tour de Francia el próximo domingo en París y el ciclismo del mundo mira a los mundiales de la disciplina

Este certamen se realizará en Glasgow entre el 5 y el 13 de agosto de 2023, bajo la organización de la Unión Ciclista Internacional.

'No voy'



Colombia, y su seleccionador, Carlos Mario Jaramillo, ya tiene una nómina lista para la convocatoria y en ella estaba Egan Bernal.



Sin embargo, el campeón del Tour de Francia del 2019 le ‘bajó el pulgar’ a una posible convocatoria por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo.



“Sí me llamaron, pero dije que no. La verdad, es un recorrido que no me conviene y prefiero no ir”, señaló Bernal a Espn.

Egan Bernal Foto: EFE

Y agregó: “Es un recorrido en el que la montaña será mínima, no se adapta a mis condiciones. Hay mucha curva, mucho llano y dije que no”.



Bernal descansará unos días tras el Tour y se enfocará, posiblemente, en las clásicas italianas de fin de temporada.



