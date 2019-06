Egan gana acciones como candidato para ganar el Tour de Francia

El Tour de Francia arrancará el próximo 6 de julio en Bruselas, y gracias al nivel que presenta el colombiano Egan Bernal lo señalan como uno de los candidatos para ganar la competencia.

www.cyclingnews.com, en su análisis previo, indica que Bernal, por lo hecho esta temporada, llega al Tour con opciones de obtener la victoria.



“El colombiano no estaba en este escalafón porque iba a liderar al equipo Ineos en el Giro de Italia, pero por lo hecho en la Vuelta a Suiza ha llegado a la lista”, señala.



Bernal, además, obtuvo el título de la París-Niza, lo cual le da la opción de subir en las encuestas.



Destacan que en la crono del sábado en Suiza, solo perdió 19 segundos con Rohan Dennis, el campeón del mundo en la modalidad.



www.cyclingnews armó el grupo de favoritos con Jakob Fuglsang (Astana), Adam Yates (Mitcheltton-Scott), Thibaut Pinot (Groupama), Mikel Landa (Movistar), Dan Martin (UAE Emirates) y Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).



Además, en la misma nota citaron a Nairo Quintana (Movistar) y a Rigoberto Urán (Education First), los otros dos ciclistas colombianos que, para ellos, tienen opción de luchar por el título del Tour.



El martes, el diario francés L’Équipe publicó en su portada las fotos de Romain Bardet, Thibaut Pinot, Bernal y Geraint Thomas, el actual campeón.



Claro, se enfocaron en sus dos hombres, Bardet y Pinot, pero del colombiano advirtieron que era uno de los candidatos al título, y se plantearon su los franceses podían con él.



No hay duda, Bernal ha llamado la atención. Ya desde el año pasado, el pedalista de Cundinamarca había despertado gran interés luego del título en el Tour de California y su segundo puesto en la Vuelta a Romandía.



Fue al Tour de Francia con el objetivo de ayudar a Chris Froome o a Geraint Thomas a ganar la carrera, y eso pasó.



Egan Bernal llega al Tour como la segunda opción del Ineos después de Thomas, quien defenderá la corona. Él mismo ha dicho que la primera meta es ayudarle al galés, pero por lo que se ve en Europa, no se están equivocando.



