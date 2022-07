Egan Bernal lleva seis meses en busca de volver a la competencia, luego del accidente del pasado 24 de enero, en el que se estrelló contra un bus que estaba detenido a la orilla de la carretera.

Bernal está en Europa, adelanta trabajos en la bicicleta y todo indica que su estado de forma es bueno, no ideal, pero sí sirve para volver a las carreras, luego de que su última

competencia fue en septiembre del 2021.



El ciclista colombiano del equipo Ineos parece tener el aval de los directores deportivos para ir a una concentración con algunos compañeros en España, para ver si está en condiciones para ir a una carrera.



Gazzetta dello Sport señaló que la Vuelta a Burgos, en los primeros días de agosto, sería la carrera en la que Bernal volverá a enfundarse en un uniforme, coger la bicicleta y estar en el lote de manera competitivo, pero nada fijo.



Ya en el Ineos dicen que si bien está entrenando, que se ve bien, pues no hay una fecha para su reaparición, aunque tampoco descartaron que fuese en Burgos.



Las lesiones de Bernal fueron de consideración y hay que superar algunos temas de orden psicológico para su regreso, pero puede ser este año.



Ya se habla de agosto, pero si no es así, pues la temporada del World Tour se termina el 8 de octubre, cuando se dispute el Giro de Lombardía.



Una vez se conoció la opción de Burgos, pues los aficionados al ciclismo comenzaron a planificar lo que resta de la temporada para Bernal, y algunos lo ubicaron en la Vuelta a España.



Tal vez mediáticamente podría ser, por el ‘boom’ que ocasionaría su presencia en esa carrera, la tercera más importante del año, pero no parece viable.



Egan Bernal viene de una para muy larga, con lesiones muy serias y el Ineos irá a la Vuelta en busca del título, no a cumplir en el calendario.



Richard Carapaz, que no pudo ganar el Giro de Italia, será el jefe de filas y necesitará de otros corredores en las mejores condiciones para ir por el título.



Bernal ni el Ineos están para ensayos y menos en la Vuelta a España, en una grande, a donde deben de llevar a una nómina de lujo para ir por el título.



La escuadra británica es una de las mejores del mundo y no está para pruebas, más cuando perdieron el Giro y el resultado del Tour de Francia es incierto.



Ineos y Bernal no deben de afanarse. Saben que lo ideal es recuperar a su corredor estrella, pero tampoco pueden aventurarse y dar un paso en falso.



