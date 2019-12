Nuevo galardón internacional para Egan Bernal

Egan Bernal recibió el premio As América, como distinción de las ediciones digitales del medio en el continente, tras su gran año en el que ganó el Tour de Francia.

A través de un vídeo grabado en su casa, Egan, manifestó: “Quiero agradecer al Diario AS por un reconocimiento tan importante, que procede de un periódico de una excelente trayectoria. Ya me gané el Tour y viví un tremendo 2019. Me habría encantado estar allá en Madrid, pero debido a otros compromisos no ocurrió. Ojalá en el futuro nos reunamos de nuevo y compartamos estos momentos de felicidad”.



Bernal se convirtió este año en el primer pedalista colombiano en obtener la victoria en el Tour, la carrera por etapas más importante del mundo, un logro importante para el deporte colombiano.



El martes, el Comité Olímpico Colombiano también lo reconoció como el mejor deportista del país en el año.

🏆 Egan Bernal, premio As América del Deporte 2019📰 #PremiosAS2019 pic.twitter.com/wFI6CBEb1J — Diario AS (@diarioas) December 3, 2019

Los premiados:

• Premio As Leyenda: Javier Sotomayor

• Premio As Trayectoria: Javier Fernández

• Premio As América: Diego Forlán

• Premio As América: Egan Bernal

• Premio As Arabia: Mutaz Essa Barshim

• Premio As Promesa: Alba Vázquez

• Premio As Paralímpico: Núria Marquès

• Premios As Fair Play: José Lucas Mena

• Premios As del Deporte:



DEPORTES