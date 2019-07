El diario británico The Guardian dice que un colombiano ganará el Tour

El diario británico The Guardian hizo un análisis de lo que va del Tour de Francia hasta el momento y dictó su favoritos. Para el periódico, uno de los más importantes de Gran bretaña y el mundo, el ganador de la carrera sería el colombiano Egan Bernal.

Según el artículo el colombiano mostrará todo lo que tiene en las tepas de montaña cuando el Ineos deberá "respaldar" a su corredor para que se convierta en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia.

"Antes de que comenzara este Tour de Francia , Bernal era el favorito de todos. Ganador de dos de las carreras más importantes de Europa este año, París-Niza y el Tour de Suiza, y con Thomas luchando por la forma, fue la opción obvia. La "situación de Alaphilippe", como la ha llamado Dave Brailsford, puede haber cambiado el patrón de esta carrera, pero Bernal, a excepción de una contrarreparable contrarreloj en Pau, ha sido, a diferencia de otros, un modelo de consistencia en las montañas", señala el medio.

Para The Guardian el podio estaría así: primer puesto Egan Bernal, segundo Thibaut Pinot y tercero Geraint Thomas.

Bernal ha dicho que no piensa en si puede ganar o no, que vive la carrea día a día pero que se emociona "cuando alguien me lo dice, un familiar o un amigo, me emociona, estoy ahí y puedo ganar el Tour, aunque prefiero no pensarlo".

