¡Egan Bernal es el primer colombiano en ganar el Tour de Francia!

Pasaron 21 días, se recorrieron más de 3.000 kilómetros, muchos fueron los candidatos, pocos los que batallaron y un solo campeón, un gran campeón, un joven de 22 años, un colombiano por primera vez se convirtió en el ganador del título del Tour de Francia 2019. Egan Bernal tocó el cielo francés y cumple con su anhelado sueño: ganar el título de la carrera más importante del mundo.

Fue una jornada que sirvió como el paseo del campeón. Egan fue el primero en partir y todos los ciclistas tenían que ver con él. El primero en saludarlo fue el ganador de los puntos de la competición, Peter Sagan. Después de él fue el francés Julian Alaphilippe, con quien compartió varios minutos.

Hasta la moto que lleva los tiempos no se quería perder su momento para saludarlo. Un cartel con el mensaje de felicitaciones se hizo presente para acompañarlo en estos últimos pedalazos.

🥂 Champagne pour l'équipe Ineos ! ... Et Peter Sagan ! 😄 pic.twitter.com/itkJ2j3iJ5 — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

Uno de los mejores momentos del día fue cuando el carro del equipo Ineos se acercó a él y le sirvieron la copa de champaña, que Egan se tomó en 'fondo blanco' y luego sus compañeros lo acompañaron en el momento del brindis.

Pero quizá uno de los minutos más emotivos se vivió cuando sus compatriotas Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Sergio Luis Henao llegaron a la punta de carrera para acompañarlo y tomarse la foto que quedara para los posteridad.