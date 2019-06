¡Egan Bernal, campeón en la Vuelta a Suiza! ¡Sensacional!

El ciclista colombiano Egan Bernal se convirtió en el campeón de la Vuelta a Suiza, luego de sortear la última etapa con salida y llegada en Goms, de 101 kilómetros, que fue ganada por Hugh Carthy.

Bernal fue el mejor de la carrera. No cabe duda de que el pedalista del equipo Ineos demostró que llega en la mejor forma al Tour de Francia que arrancará el próximo 6 de abril en Bruselas.

La etapa fue corta, dura, con tres pasos montañosos, todos de fuera de categoría, el último a 26 kilómetros de la meta, por lo que Bernal y sus compañeros tuvieron que sudarla. Y trabajaron bien.



El equipo Ineos se comportó de la mejor manera, pues en la fuga se fue Simon Spilak, que llegó a amenazar la camiseta amarilla. La diferencia en la general del hombre del Katusha con Bernal era de 2 minutos 53 segundos y llegó a superar en la jornada los 3 minutos.



A 40 kilómetros del final, Spilak lo daba todo, pero la diferencia bajó a 2 minutos y la calma volvió al lote de Egan Bernal.



Arriba, en la punta, Hugh Carthy se la jugó. El pedalista del Education First lideró la jornada durante mucho tiempo en busca de la victoria parcial.



Bahrain, en algunas ocasiones el Bora y el Ineos fueron los encargados de la persecución, pues Spilak no solo amenazaba el primer lugar de la general, sino el segundo de Rohan Dennis y el tercero de Patrick Konrad, algo que favoreció a los intereses de Bernal.



Enric Mas y Jan Hirt fueron otros hombres, al igual que Fabio Aru, que intentaron irse en la fuga en busca del triunfo parcial, pero no lograron su cometido.



Atrás, a 30 km del final, el paso de Domenizo Pozzovivo en el lote fue impresionante y logró acortar la diferencia. Bernal siempre se mostró tranquilo y sin afanes defendió ese primer lugar de la general.



Dennis intentó irse en la parte final del premio de montaña último, pero fue controlado por Egan. Ambos se fueron del lote en el descenso.



Este título de Bernal es el segundo del ciclismo colombiano, tras la victoria de Miguel Ángel López en el 2016.



Egan Bernal ajustó su tercera victoria en una general en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, luego de haber ganado el año pasado la Vuelta a California y en esta temporada la París-Niza



Ahora, Egan enfila baterías al Tour de Francia, al que llega con el ánimo arriba después de esta gran victoria en la Vuelta a Suiza.



