Egan era la primera opción para ganar el Giro... ¿Y ahora?

La fractura de la clavícula izquierda de Egan Bernal hizo gran daño, pero no solo a él, sino al equipo Ineos, al Giro de Italia, al espectáculo del ciclismo y al pedalismo colombiano, pues era la primera opción que se tenía para ganar la competencia.

Si bien Miguel Ángel López es uno de los favoritos al título, también es claro que Egan tenía más oportunidad, más opción, pues es un gran escalador, era líder de un equipo fuerte, hacía una campaña excelente y en los esfuerzos al reloj es mejor que ‘Supermán’.



Y hablamos de las contrarrelojes, pues porque en el trazado del Giro este año serán definitivas: ¡hay 58 km! que beneficiarán a unos y perjudicarán a otros.



Bernal ha demostrado que tiene mejores condiciones para esos esfuerzos que López, así el boyacense le haya ganado el segundo puesto en el Nacional pasado, pero una cosa en una crono acá y otra en Europa, por los recorridos, los rivales, la responsabilidad que se lleva y la importancia de la competencia.



Bernal es una baja sensible para el Giro, más que Alejandro Valverde, el actual campeón del mundo, que tampoco va por un problema de un edema óseo; bueno, para el interés colombiano.



Egan venía de conseguir el título de la París-Niza, una carrera importante en el concierto internacional, triunfo con el que respaldó su favoritismo para el Giro.



Desde que su escuadra lo nombró líder para el Giro, el sueño del colombiano era verlo en el podio, lucir esa camiseta rosada, algo que ya no se va a poder ver, al menos con Bernal, la nueva maravilla del ciclismo mundial.



Ahora, no todo está perdido. La actuación del ciclismo nacional recae en López, un hombre curtido, con experiencia, que mete miedo, que el año pasado se mostró en la montaña, terminó en el podio y eso no es gratis, no se compra en el supermercado de la esquina.



Astana se la sigue jugando con él y el corredor de 25 años que ha respondido, porque ganó el Tour Colombia y en Europa ajustó la victoria en la general de la Vuelta a Cataluña, su segundo gran triunfo, tras la Vuelta a Suiza del 2016.



López será el hombre para seguir, el encargado de ‘hacer olvidar’ la triste noticia de la fractura de Egan y su ausencia en el Giro. Desde el sábado lo sabremos.



Lisandro Rengifo

@lisandroabel