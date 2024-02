Egan Bernal puso la cara: claro y sin rodeos, la opción de ganar el Tour Colombia

Egan Bernal estaba recostado contra la pared de la edificación de la Gobernación de Boyacá, en plena plaza de Bolívar de Tunja.

No tenía chaqueta, solo lucía una camiseta de algodón identificada con el logo del equipo Ineos. El calor era infernal. No hacía el frío que congela el cuerpo en la capital boyacense.

Al grano...

No fue difícil abordarlo, aunque en la mitad de la entrevista varias personas de seguridad se arrimaron y quisieron terminar la nota rápido.



“No, yo me quiero quedar acá. Quiero seguir acá”, les contestó el campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia del 2021 a las personas que hacían su trabajo de ‘limpiar’ la zona cercana a la tarima en la que se presentaban oficialmente los 144 corredores de 24 equipos que desde mañana pedalearán por el título de la prueba en su cuarta edición.



Estaba tranquilo. Firmó autógrafos, se tomó fotos con los ciclistas que le pedían una imagen y hasta bromeó con sus fuertes rivales, los mismos que tendrá al frente en la lucha de su segundo título de la competencia. EL TIEMPO habló con él.

Egan Bernal. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Qué opina del regreso del Tour Colombia?

“Es una carrera que le ha dado mucha visibilidad a Colombia ante el mundo. No solo es por el hecho de que nosotros podamos competir acá, sino que los corredores que están acá se puedan exhibir ante el mundo”.



¿Por qué otro tema se puede destacar que la carrera volvió?

“En Colombia hay mucho talento y en esta prueba lo pueden demostrar. Hay corredores que pueden buscar un trampolín. Es que competir al lado de un lote tan especial es importante para los ciclistas que comienzan este camino”.



¿Por qué cree que el título se quedará en Colombia?

“Los corredores colombianos van a tener un punto extra, eso es claro, por el tema de la altura, de los días de entrenamiento, de la adaptación, eso es importante a la hora del análisis”.



Pero hay extranjeros que pueden pelearla...

“Sí, es claro que los locales van a contar con un punto extra, pero los demás también se han preparado para pelear. Acá han venido ciclistas extranjeros que lo han hecho bien y nadie los puede descartar”.

¿Cuál es su objetivo?

“Disfrutar. Yo creo que eso es, más que ponerme un puesto en una clasificación general al final. La verdad es que no sé cómo estoy y es difícil asegurar que voy a quedar de primero, segundo o de tercero. Lo más importante es disfrutar, como lo hice en los Nacionales de ciclismo, dar lo mejor de mí y ver en qué nivel estoy para así mismo afrontar la carrera”.



Pero el lote de favoritos no es grande…

“Depende de la preparación que cada uno hizo. Muchos que están acá en el Tour Colombia hicieron Nacionales y eso da un punto extra. En este momento de la temporada, pues haber corrido una competencia y haber entrenado bien, pues uno puedo decir que está preparado para la pelea”.

¿Usted tiene ese punto extra por lo que hizo en los Nacionales?

“No lo sé. Es una carrera distinta y esa prueba nos dio mucha confianza. La verdad es que no sé cómo estoy. Ojalá pueda recuperarme bien. Es difícil decirle si tengo o no ese punto extra”.



¿Es otro corredor tras la dura recuperación y esa actuación en los Nacionales de ruta?

“Es diferente todo. Tengo muchas ganas de entregar lo mejor de mí. De verdad, quiero disfrutar y este año será el ideal para eso. No sé todavía qué podré hacer”.



Pero esa exhibición en el fondo de los Nacionales no la hace un corredor que no esté bien…

“Me da un poco de confianza, ir ganando esa confianza es bueno, pero nada, cada carrera es diferente”.

Pero al menos ese esfuerzo de descontar más de cinco minutos a 60 km de la meta dice que usted está bien...

“Pues eso no es tan real. Mire usted, no por hacer una contrarreloj mala es que uno está mal, por haber hecho unos buenos Nacionales no quiere decir que estoy superbien. Hay que tener los pies en la tierra”.



¿Qué analiza de la llegada al alto del Vino?

“Ahí se va a definir la carrera. Son 30 kilómetros subiendo después de una zona de repechos muy dura, hace calor, normalmente, y ese cambio de clima es duro. Abajo hace calor y arriba es más fresco”.



¿Cuál es su mayor motivación en la prueba?

“Esa etapa con la llegada a Zipaquirá me gusta. Los últimos 50 kilómetros son planos. No será una etapa para mí, pero es una felicidad terminarla allí. Es una gran satisfacción que la población donde me hice tenga esa oportunidad de contar con una etapa de este calibre”.



Será la cuarta vez que Bernal haga el Tour Colombia. Ya sabe lo que es ganar la carrera, pues lo hizo en el 2018, cuando se llamó Oro y Paz. Es claro que es candidato, así no lo diga, y tendrá a la Selección Colombia, dirigida por Carlos Mario Jaramillo, a su servicio para intentar su segundo título.



