Egan Bernal iba pegado a los favoritos de la Vuelta a España, ayer, en la etapa entre Andorra la Vella, Andorra y Tarragona, de 185 kilómetros, primera cita con la montaña, con final en alto, cuando recibió una orden desde el carro número uno del equipo Ineos.

Egan, gregario de lujo en España

Egan Bernal Foto: Christophe Petit-Tesson. Efe

El colombiano pedaleaba con lo que tenía, aguantando, pues el ritmo era muy fuerte.

Geraint Thomas, el líder del grupo para la competencia no la pasaba bien, comenzó a perder metros, se quedó, cedió metros y al colombiano le ordenaron acompañarlo, llevarlo, ponerle paso para que no perdiera tiempo importante.



A esa altura de la fracción, solo tres pedalistas del Ineos sobrevivían, Bernal, Thomas y Thymen Arensman, pero el escogido para darle una mano al galés fue Bernal, quien cumplió la labor y minimizó las pérdidas de Thomas.



Ambos entraron a la meta 47 segundos después de Remco Evenepoel, favorito, ganador de la jornada y líder.



En la general, Arensman es el mejor del equipo, 14, a 45 s del belga, Thomas es 21 a un minuto 11 segundos, la misma diferencia de Bernal, que le salvó el día.



Como en los viejos tiempos con The Boss @GeraintThomas86 👊🏽 pic.twitter.com/yOueoxtoPe — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 28, 2023

Bernal recibe elogios por su labor

Egan Bernal, en la sexta etapa del Tour de Francia. Foto: EFE y AFP

“Egan Bernal hizo un gran trabajo ayudando a sus compañeros en los últimos kilómetros”, comentó Ineos.



Ese trabajo de gregario no es nuevo para Egan. No se le cae la cara de la vergüenza. Lo hace desde que reapareció tras el accidente de enero del 2022 y, sin pena, les ayuda a sus líderes. No es cuestión de orgullo, es cuestión de profesionalismo y de cumplir un trabajo.



En el pasado Tour de Francia se cansó de poner paso en el grupo, de cubrirle la espalda al español Carlos Rodríguez que, al final, terminó de cuarto en la general. Y en la Vuelta a España hace lo propio, está al lado de Thomas, el indicado para pelear el podio por el Ineos, aunque por lo visto ayer no llegó en su mejor forma.



“Una victoria aquí sería muy especial, pero estoy aquí con la mentalidad de ayudar al equipo y hacer lo mejor que pueda para Geraint Thomas”, dijo el día de la presentación en Barcelona.



“La recuperación va bien, mejorando poco a poco pero ahora estoy en esa etapa en la que no se ve el progreso mes a mes no se ve tan rápido como el año pasado. Sigo muy motivado y tratando de llegar a mi mejor versión posible”, dijo Bernal.



Es claro que sus condiciones no son las mismas que tenía antes del accidente, las que lo llevaron a ser líder en el Tour, Giro de Italia y en otras pruebas.



“Ayudar al equipo en lo que más pueda, sentirme útil y que pueda marcar la diferencia si no es ganando contribuyendo al equipo. Con eso me sentiría bien”, sentenció.



Busca recuperar un nivel que lo lleve a pelear una carrera, a reencontrarse con ser ciclista y, de paso, ayudarles a los corredores, esos que alguna vez le hicieron ese trabajo gregario, el que hoy cumple al ciento por ciento.

Estamos todos de acuerdo que Colombia tiene de las mejores hinchadas?? 🇨🇴

Ciclismo = Pasión pic.twitter.com/XUM5VkMy3S — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 27, 2023

LISANDRO RENGIFO

REDACTOR DE EL TIEMPO

@LISANDROABEL

