La noticia del abandono de la clínica de Egan Bernal indica que su recuperación va de la mejor manera, pero lo cierto es que hasta ahora el ciclista del equipo Ineos está en el prólogo de una competencia bien larga y difícil, con muchos premios de montaña.

Tan solo 14 días después de haber chocado contra un bus mientras entrenaba, el corredor de 25 años sale de la clínica luego de haber sido sometido a cinco operaciones, que cumplieron el objetivo de salvarle la vida y estabilizarlo, liego de los múltiples traumatismos que sufrió.



Le puede interesar: (Egan Bernal fue dado de alta)



Ahora viene una etapa bien complicada, clave en la recuperación del ser humano y del deportista de alto rendimiento.

Lo que viene



“El proceso de volver a ser el ciclista de antes es de acuerdo a una planificación compleja y grande. La primera es la rehabilitación, la segunda será la fase de reentrenamiento y la tercera es la del entrenamiento”, dijo el médico especializado, Gustavo Castro.

"La movilidad articular hay que trabajarla, lo mismo que la coordinación neuromuscular". FACEBOOK

TWITTER



Y agregó: “La ventaja es que las fracturas fueron estabilizadas de forma quirúrgica, eso da el aval a que comience una recuperación rápida para poder empezarlo a mover más rápido. La idea es que se permita que los tejidos y que el hueso peguen de una buena forma, que vuelva a tener la estructura de esto, y en eso se irán unos seis meses”.



Bernal ingresó a la Clínica Universidad de la Sabana el pasado 24 de enero, luego de chocar contra un bus mientras realizaba el entrenamiento en la bicicleta contrarreloj, golpe que le produjo múltiples fracturas.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal y los médicos que lo atendieron en la Clínica de la Sabana. Foto: Prensa Clinica de la Sabana



“Luego que los tejidos sean funcionales, que los huesos, tendones y ligamentos sean normales hay que trabajar la fuerza, la coordinación, la potencia. La movilidad articular hay que trabajarla, lo mismo que la coordinación neuromuscular”, dijo Castro.



“Egan cuenta de hecho con equipo de profesionales de altamente competentes a su lado y eso es clave. Es probable que pueda comenzar una rehabilitación con movimientos articulares, en rodillos, sin apoyo y sin montar en bicicleta, porque hay que ganar meses, y eso le permitirá avanzar en su recuperación, pero acá lo importante es que no hay que acosarlo”, señaló, el médico antioqueño, Luis Eduardo Contreras.



El haber salido en solo 14 días de la clínica luego de las lesiones no indica que los problemas están superados y que en poco tiempo volverá a las carreteras.



“Lo que ha pasado lo saca de competir a alto nivel este año. Es un ciclista profesional, que cuenta con maestría deportiva, que tiene una enorme disciplina, un espíritu deportivo elevado, esas personas se van a recuperar y vuelven al alto nivel”, precisó Contreras.



Para Camilo Pardo, médico con gran experiencia en el ciclismo, hay que tener mucha paciencia y no se pueden dar tiempos de consolidación para el regreso a la competitividad.



“Todo tiene una cantidad de variables que se tienen que monitorizar. De acuerdo con esos resultados hay que ir mirando cómo se comienza a mover el cuerpo, sobre todo en la columna. Es un proceso largo, dispendioso y no se puede decir nada del tiempo, porque eso va ligado a la evolución de cada proceso”, señaló Pardo.



Los primeros seis meses serán importantes para conocer cómo han evolucionado el tema de las fracturas que tuvo por el golpe, con eso se labra el camino de una recuperación mayor.



“Luego de seis meses, cuando uno esté seguro de que no se va a dañar la parte nerviosa de la columna, se pueden comenzar movimientos, ampliar ángulos de movimientos, lo que es una rehabilitación completa. Y después de eso, pues arranca el fortalecimiento con aparatos de gimnasio, todo con mucho cuidado, paso a paso y sin presiones, no se pueden adelantar los procesos”, indicó.

Tratamiento indicado



Fredy Abella también es un médico reconocido en el ámbito deportivo, pues trató por muchos años al ciclista Nairo Quintana, y también emite su concepto profesional de lo que viene de acá en adelante con Bernal.



"Ese tratamiento debe de ser integral. No es solamente tratarle las fracturas, sino que hay que trabajar la parte biomecánica, tener un grupo especializado para recuperar al paciente rápidamente. La Clínica Universidad de la Sabana en el centro de rehabilitación de lo más completo de esta zona del país y es ideal para lo que viene con Bernal”, dijo Abella.



El médico boyacense hace énfasis en que si bien el proceso va bien, Egan salió rápido de la clínica, pues no hay que saltarse las fases que ese trabajo con lleva.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal con personal de la Clínica Universitaria de la Sabana. Foto: Prensa Clínica Universidad de la Sabana



“Los procesos de los deportistas de alto rendimiento son muy especiales. Hay que saber, primero, cómo quedó de los tratamientos de las fracturas, cómo quedó la alineación de la columna, conocer el trabajo que se hará para recuperar el tema muscular, por todo eso es complicado”, concluyó.





Le puede interesar: (Egan Bernal: sentidas palabras de agradecimiento al salir de la clínica)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel