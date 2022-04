El ciclista colombiano Egan Bernal estará preparado pronto para volver a competir tras sufrir hace tres meses un aparatoso accidente que pudo costarle la vida, según detalló su médico, que dejó la decisión en manos de su equipo, el Ineos.

El neurocirujano Gustavo Uriza, de la clínica La Sábana, donde fue intervenido el ciclista del Ineos Granadiers y llevó a cabo toda su recuperación, indicó, en una conferencia de prensa virtual, que las fracturas que sufrió Bernal están "curadas".



Bernal confirmó que viajará hoy a Europa. Estará en Mónaco y al lado de su padre, Germán Bernal, seguirá sus entrenamientos, pero no dio ninguna pista de volver rápido a la competencia.



Y antes del viaje, dejó un mensaje para todos los colombianos.



"Viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente Se tenía que decir y se dijo", escribió en sus redes sociales.