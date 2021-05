Análisis: las razones por las que Egan es el gran favorito del Giro

El Giro de Italia afrontará este domingo 16 de mayo una jornada importante, pero no definitiva, para la clasificación general. La etapa será de 168 km, que unirá a Castel di Sangro y Campo Felice (Rocca di Cambio), con cuatro pasos montañosos, dos de segunda, uno de tercera y otro de primera categoría, este último en la meta.

Será la tercera fracción con llegada en alto, pero a diferencia de las dos anteriores esta será mucho más complicada, por la dureza del final, aunque su kilometraje no es extenso.



Egan Bernal estará listo para dar la pelea. El objetivo sigue siendo alcanzar la camiseta rosada con el fin de ratificar ese dominio de su escuadra, Ineos, que se ha visto durante la primera semana, la que culminará este lunes.



La antesala del ascenso final será una subida difícil, de 18,9 kilómetros, con rampas promedio del 4,6 por ciento, pero la caravana encontrará tramos con dificultades del 10 por ciento. La cima está ubicada a 70 kilómetros de la meta.



Y el ascenso final será clave. Es una subida de 6 kilómetros, con rampas hasta del 12 por ciento, ideales para hacer daño.

Remco Evenepoel Foto: AFP



Bernal espera con ansiedad la fracción, pues será una forma más de probarse, de saber sus reales condiciones de cara a lo duro que resta de la competencia. De igual manera, será importante saber las verdaderas condiciones y objetivos de hombres como Remco Evenepoel, Hugh Carthy, el mimo líder, Valter Attila, Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov y Simon Yates.



El mundo del ciclismo ha visto a un Bernal y a un Ineos insistentes, dominantes, acaparadores, que quieren ratificar que son los más poderosos de la competencia y tienen este domingo la oportunidad de hacerse con el liderato.



La gente lo ve como el gran favorito, se han olvidado de los dolores de la espalda, que pueden aparecer en cualquier momento, y aseguran que Bernal es la gran carta, el candidato uno A al título.



“Se ha visto en una excelente condición. Egan es el que ha atacado, el corredor que todos referenciamos y no creo que sea la excepción este domingo ni en las demás etapas”, le dijo a EL TIEMPO Stefano Zanini, técnico del equipo Astana.



El italiano asegura que si bien hay rivales fuertes, por lo que se ha visto hasta el momento, Bernal y el Ineos tienen todo para llegar a ser líderes.

“Es el corredor más fuerte. Sus ataques pocos los han respondido, y eso que los ha hecho en subidas no tan pronunciadas. Bernal ha trabajado bien, tiene buen respaldo en su equipo y todos estamos a la expectativa de lo que haga”, indicó Zanini.



Astana tiene en Vlasov a su hombre clave, y el DT confía en él. “Le ha dado duro el frío de estos días, pero está bien de salud y está en condiciones de seguir a Bernal”, precisó Zanini.



Para Abraham Olano, campeón mundial de ruta en 1995, plata en la contrarreloj de ese mismo año en Colombia, ganador de la Vuelta a España de 1998, Bernal sigue siendo la referencia de todos en el lote del Giro.

Egan Bernal. Foto: AFP



“Anda muy bien. Es el corredor referente de la carrera, domina a sus rivales, los ha atacado y está por encima de ellos”, señaló el corredor español, segundo en el Giro del 2001 y quien cree que si Bernal se pone de líder este domingo, no es muy temprano para hacerlo.



“Es el mejor, el equipo es fuerte y han buscado dominar la carrera, controlarla, eso dice a las claras que son capaces de ser líderes desde ya y dominar a sus rivales. Se han preparado para eso y tienen esa ambición”, indicó.



Sí, el Giro no ha terminado y falta mucho. Vienen etapas realmente difíciles, duras, la tercera semana es de rutas complicadas, pero Olano considera que Egan y su escuadra tienen todo para dominar la carrera.



“Egan hace daño y si está en buenas condiciones, seguro que hará más daño. Es un ciclista fuerte, que va bien en la lluvia y el frío, que entrena y vive en altura y el Giro tiene etapas por encima de los 2.000 metros”, precisó.



Y agregó: “Ineos lo que ha hecho es someter a sus rivales, están cargado con el peso de la competencia y no son los líderes; cuando lo sean, no les quedará difícil seguir haciendo la misma carrera”.



