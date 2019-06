Egan habló del estado de salud de Geraint Thomas

Geraint Thomas, el actual campeón del Tour de Francia, se cayó cuando la cuarta etapa de la Vuelta a Suiza cruzaba por el kilómetro 30, lo que prendió las alarmas en el equipo Ineos.

El colombiano Egan Bernal estaba cerca de Thomas cuando ocurrió el incidente y dio parte de tranquilidad, por el momento, del estado de salud de su líder.



“Estaba justo detrás de él. Me di cuenta de lo que pasó y tuve siempre en mi mente esa imagen. Fue una caída fuerte. Todo el tiempo pensé en eso. No pudo hacer nada”, señaló el ciclista de 22 años.



Y agregó: “Me asusté, pero cuando el directo dijo que Thomas estaba bien se me pasó ese susto. El final fue muy peligroso. Había muchos carros”.



Gabriel Rasch es uno de los integrantes del cuerpo técnico del Ineos y también se refirió al accidente de Thomas.



“Los último kilómetros fueron peligrosos, pero todo salió bien. Thomas se golpeó en la ceja y el médico decidió llevarlo al hospital. Hay que esperar. No soy médico, pero se veía bien. Vi el golpe en la ceja y sangró mucho, pero se veía bien. No creo que pase a mayores”, señaló Rasch.



