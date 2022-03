Egan Bernal sigue muy activo en redes sociales. En las últimas semanas, Twitter e Instagram han sido las plataformas ideales para compartir los avances de su recuperación, tras el duro accidente que sufrió en enero. Este jueves, en la tarde, alertó en Twitter sobre el hecho de que un tractocamión por poco estrella a su hermano Ronald, en carreteras de Cundinamarca.



Ahora, de nuevo en su cuenta de dicha red social, el vigente campeón del Giro de Italia habló sobre su "inconformidad hacia Ramo y su publicidad 'Egansito'".

El otro lado de 'Egansito'

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Manuel Bruque. Efe

"Por medio del siguiente mensaje, quiero expresar mi inconformidad hacia Ramo y su publicidad: 'Egansito'. Aunque lo entiendo, y agradezco como un homenaje no contaba con mi autorización o la de mi equipo", dijo de entrada Bernal.



"Hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, donde se expresa 'orgullo' hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo, como por salir del paso. Lo siento como una falta de respeto", prosiguió.



"No les pedí la ayuda para mí, no busqué beneficiarme, de hecho traté de evitar el tener que publicar. Lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistas con mucho talento para que en futuro podamos tener muchos 'Egansitos' y que, por fin, con autoridad moral, puedan aprovechar lo cosechado y no con oportunismos", manifestó Egan.



Bernal hace referencia a la campaña que lanzó la empresa de alimentos luego de que él fuese campeón del Giro de Italia, el año pasado. El juego de palabras con el nombre de 'Egan' y su tradicional ponqué 'Gansito' se vio como un éxito publicitario. Ahora, según denuncia Egan, 'no todo sería color de rosa'.



"¡Un #CiclistaDeCorazón como tú, Egan Bernal, siempre nos llenará de orgullo! Para celebrar tu triunfo y rendirte un homenaje, hoy cambiamos nuestro nombre y nos vestimos de rosa", publicaba la firma en ese entonces.

¡Un #CiclistaDeCorazón como tú @Eganbernal siempre nos llenará de orgullo! 👏🏻 Para celebrar tu triunfo y rendirte un homenaje, hoy cambiamos nuestro nombre y nos vestimos de rosa. #girodeitalia2021 #EganBernal #Egan #OrgulloColombiano pic.twitter.com/a4AldxZa7o — Productos Ramo (@RamoColombia) May 30, 2021

"Qué tristeza... llegamos al punto en que Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se quedan sin una oportunidad de patrocinio", concluyó Bernal en su mensaje de este jueves.

Que tristeza... llegamos al punto en que Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se quedan sin una oportunidad de patrocinio. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 17, 2022

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto.

