Egan Bernal sigue batallando como nadie. El ciclista colombiano no ha bajado la guardia en ninguna de las cinco etapas que lleva el Tour de Francia 2023. Bernal, en el Tour que considera como el "más especial" de su carrera tras el accidente sufrido hace año y medio en Cundinamarca, ha dado muestras de que no va a ceder ni un centímetro en su regreso a las carreras de élite.



(El Tour de Francia cambió: así quedaron los colombianos en la general tras la etapa 5).

Este miércoles, en la primera etapa con un buen 'preámbulo' de montaña, Bernal peleó hasta donde pudo. Y con determinación y el respaldo de sus compañeros logró entrar en el puesto 20 de la general. Sin embargo, el propio Egan es consciente de que la jornada no fue nada fácil. De hecho, en sus palabras, "pudo ser peor".



(En detalle: Egan Bernal, víctima del revolcón en el Tour de Francia: la montaña lo movió todo).

'Pudo ser peor': Egan Bernal, tras la quinta etapa del Tour de Francia

Facebook Twitter Linkedin

Egan y Hindley. Foto: EFE y AFP

Egan terminó entrando en el puesto 33 de la jornada, a 3 minutos y 21 segundos de Hindley. En la general, quedó en el puesto 20, a 4 minutos del australiano.



Y a pesar de seguir siendo el mejor colombiano en el Tour, Bernal es consciente de que la situación está lejos de ser la ideal para sus capacidades.



"Fue una etapa muy, muy dura desde el comienzo. Digamos que no había un metro llano realmente, todo el día era pa'rriba y pa' abajo, y se hizo muy muy dura, yo creo que la fuerza que se movió fue mucha, y ya en el final creo que lo que he venido diciendo: obviamente que no estoy en mi mejor nivel, pero lo estoy entregando todo", dijo de entrada, en los micrófonos de la cadena española 'Cope'.



"El equipo me echó una mano ahí en el final, cuando me quedé del grupo, y pues no sé cuanto habré perdido, pero pudo ser peor", añadió.



Paso seguido, su interlocutor intervino. " 3 minutos y 21 segundos en la etapa y queda a 4 en la general", le dijo Víctor Hugo Peña, de 'ESPN'.



"Es harto", comentó Egan entre risas.



(Siga leyendo: Millonarios, sancionado por hechos en la final vs. Nacional: los detalles del castigo).



"Pero creo que pudo haber sido peor, en el momento en el que me quedé casi que me quería entregar, pero el equipo desde la radio me decía que siguiera apretando, que el Tour es muy largo", reconoció Bernal.



Además, los compañeros hicieron un gran trabajo, 'Carlitos' (Rodríguez) y Tom (Pidcock) llegaron también adelante, así que yo creo que es bueno tenerlos ahí", apuntó.

¿Cambia el objetivo?

Facebook Twitter Linkedin

Egan y 'Rigo'. Foto: Luis Barbosa. AFP.

Al final, interrogado sobre si es momento de replantear objetivos en la carrera, Egan Bernal fue claro sobre si es momento de pelear una etapa.



"Entre más tiempo se pierdas, más oportunidades se tendrán para entrar en una fuga. Para entrar en una buena fuga, creo que tendré que perder más tiempo.... Todavía no sé qué estrategia planteará el equipo", declaró.



Este jueves, una etapa de 145 km, entre Tarbes y Cauterets-Cambasque con más dosis de montaña. Una prueba más para Egan.

Más noticias

DEPORTES