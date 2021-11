Egan salió al paso de los rumores: problemas en Ineos, el Tour y su novia

Egan Bernal fue segundo en un Criterium en Dubai organizado por el Giro de Italia y que ganó Peter Sagan, momento que aprovechó para hablar con los medios de comunicación con los que dejó en claro puntos que estaban en el aire.



Bernal no se quedó con nada y salió al paso de muchos rumores sobre su futuro en el Ineos, equipo en el que está cómodo, según se desprende de sus declaraciones.



¿De pelea en el Ineos?

Sobre la información venida desde Italia que tenía problemas en el interior de la escuadra británica y que se acentuaron en la Vuelta a España, Bernal negó todo.



“No. No, no, no. Pero es que no, de verdad. Con Yates me la llevé súper bien. Me parece una persona súper tranquilo. Un ciclista con mucha clase. De verdad que me cayó súper bien. Creo que fue la primera carrera que hice con él y fue todo genial. No hay ningún problema, de verdad”, le dijo al diario Marca.



Y agregó: “Nunca hablé con Israel. Obviamente se hablan muchas cosas, hay noticias. Pero quería entrar en ese juego de decir ‘no me voy’. Nunca pasó nada”.



Bernal, que este año ganó el Giro de Italia, recalcó que no ha decidido ir al Tour de Francia en el 2022, que ha visto algunas etapas del recorrido y que no ha pensado en hacer un doblete.



“Es verdad que a mí me gustaría volver al Tour, pero aún no lo puedo confirmar al cien por cien. Tenemos que esperar un poquito más para saber los planes de todo. Mi idea es ir al Tour y no sé si al Giro. Si no es en 2022, volveré muy pronto al Giro porque es de las carreras que más me gustan”, declaró.

El tema personal

“Nunca he hecho Giro-Tour, tampoco Tour-Vuelta porque hice Giro-Vuelta y fue con el Covid entre medias, entonces tampoco es que fuera muy real. Se puede decir que nunca he doblado”, dijo.



También se refirió a su estado emocional, aunque a la pregunta concreta de los rumores sobre su rompimiento con su novia, María Fernanda Motas, Bernal no fue directo en la respuesta.



“Estoy disfrutando mucho. Me encanta montar en bicicleta más allá de los resultados. Pienso que ya he hecho bastante para la edad que tengo. He dejado muchas cosas para mí país, para Colombia. Ahora lo que quiero es disfrutar, que lo estoy haciendo, pero quiero no perder esa buena vibra y las buenas energías que me trae montar en bicicleta”, concluyó.



