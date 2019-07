Egan dice que "no hay celos" y que tanto él como Thomas pueden ganar

El colombiano Egan Bernal, que este lunes se colocó tercero de la general y como mejor joven del Tour de Francia, aseguró que en el seno del equipo Ineos son más importantes las ambiciones colectivas que las personales.

"Me siento bien en el equipo, no me ponen presión. En el final de hoy he pedido ayudar a los otros. Tengo 22 años, es la carrera más hermosa del mundo, el Tour de Francia, pero tengo que ir día a día", dijo el corredor de Bogotá.

Bernal señaló que, por ahora, su compañero Geraint Thomas, segundo de la general y defensor del título, tiene más peso, pero indicó que si tiene alguna oportunidad de ganar el Tour no la va a desperdiciar.



"Lo más importante no es que gane Egan o Thomas, es que gane Ineos, eso lo tenemos claro. No hay celos, hay que ganar la carrera", aseguró el colombiano.

Bernal dijo ser consciente de las expectativas que hay sobre él, sobre todo en su país, tras haber ganado la Vuelta a Suiza y la París-Niza, pero precisó que todavía no quiere presentarse como uno de los favoritos.



"Ningún colombiano ha ganado el Tour de Francia y sería una locura si alguien lo hace. Pero esto es el Tour y solo tengo 22 años, no quiero crear demasiadas expectativas", señaló.



"Voy a perder tiempo en la crono. En la montaña estoy más cómodo, es mi terreno favorito, pero quedan dos semanas, hay que ir día a día, recuperar, no hay que pensar en la última etapa, hay que pensar en la siguiente", subrayó.



"La presión la pone la prensa, yo no la siento (...) Sé que en el ciclismo unos días ganas tiempo y otros lo pierdes, como le pasó hoy a Thibaut Pinot, aunque sigue siendo uno de los favoritos", resaltó el colombiano.

EFE