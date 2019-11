El dilema de Egan Bernal para definir su temporada en el 2020 

El ciclista colombiano Egan Bernal se pronunció este sábado sobre lo que vendrá para él y su equipo en el 2020. Al ser consultado específicamente por el Giro de Italia, confesó que analiza hacer parte de esta competición, aunque aún no ha tomado la decisión.



Sin embargo, dio muchas muestras del interés que tiene en participar en esta carrera, una de las tres grandes, el próximo años.

"Es difícil escoger entre el Giro y el Tour. El Tour es la más importante, pero el Giro es una carrera muy bonita. Viví allá dos años, me gusta mucho ese país, tengo muchísimos amigos allá y me llama más la atención pensando en el recorrido", dijo Egan.



Bernal no pudo disputar el Giro en 2019 porque se fracturó la clavícula en una sesión de entrenamiento.



"Me llama mucho la atención. El tour es bueno para un escalador, pero no tiene subidas tan largas, es más para uno explosivo", dijo.



Además, analizó: "Es difícil decirlo ahora, me toca sentarme con el equipo a analizarlo. Pero ya gané el Tour y me gustaría probar con el Giro", aseguró.



Bernal es uno de los invitados en la segunda edición del Giro de Rigo, que se disputará este domingo por las carreteras del Eje Cafetero.



