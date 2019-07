'Thomas me dijo que atacara': Egan Bernal

Egan Bernal ya es segundo en la general del tour de Francia. El joven colombiano de 22 años atacó en la etapa 18 del Tour de Francia y quedó a apenas un minuto 30 segundos del líder Julian Allaphillipe cuando se acercan dos etapas de montaña que son su especialidad.

El colombiano quien se mostró visiblemente emocionado al terminar la etapa y dijo que "cuando iba bajando la verdad iba a tope, incluso casi me dan ganas de llorar, de decir mier**, estoy luchando el Tour de Francia".

Aunque ayer Bernal había asegurado que era posible que en esta etapa le tocara ayudar a Geraint Thomas, líder de su equipo, hoy explicó que fue el británico quien le pidió que atacara.

"Estábamos hablando y nos preguntan '¿cómo se siente G (Geraint)?' Bien. '¿Cómo se siente Egan?' Bien. G me dice si quieres ataca, y luego miramos qué pasa acá atrás. Yo ataqué y luego no supe nada hasta que me dijeron que G intentó atacar detrás. A mí me dijeron has una crono hasta arriba y cuando G se da cuenta que le llegan atrás me dan vía libre a mí".

El corredor del Ineos aseguró que en estos días Thomas ha sido el que todos estos días lo ha apoyado e impulsado para que ataque y que no tendría en problema en trabajar para él si es necesario.

"Es una sensación muy bonita estar luchando el Tour de Francia. Faltan dos días para llegar a París e intentaremos dar el mejor resultado".

DEPORTES