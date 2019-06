Egan pide pista en el liderato del equipo en el Tour

Ya se definió el equipo Ineos para el Tour de Francia, que arrancará el próximo 6 de julio en Bruselas, en el que el colombiano Egan Bernal hará parte.

Bernal habló de la expectativa y advirtió su objetivo.



“Espero poder compartir las responsabilidades de liderazgo con Geraint y hacer todo lo que podamos para ayudar al Equipo Ineos a ganar su primer Tour”, dijo el pedalista nacional.



Thomas es el campeón del Tour y llega a la presente edición con el objetivo de volver a ganar, tras el accidente de Chris Froome.



“Tengo muy buenos recuerdos del Tour el año pasado. Fue mi primer Tour de Francia y también mi primer Grand Tour, así que fue especial. Disfrutamos de una gran victoria con Geraint y fue algo realmente especial para ser parte. Por supuesto, nuestra ambición es ganar la carrera nuevamente”, dijo.



"La experiencia del año pasado me enseñó mucho. Como ciclista, sea lo que sea que pienses sobre el Tour desde el exterior, no lo sabrás hasta que no lo hayas hecho. Ahora sé qué esperar, puedo estar más relajado al respecto", aseguró el corredor de 22 años.



Y agregó: "Lo que queda por delante y aún más centrado en las carreras. Lo más importante para mi desarrollo es disfrutar de las carreras durante las próximas tres semanas, dar lo mejor de mí y estar contento con mi desempeño”, señaló Bernal, que estará al lado de Thomas, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wout Poels, Luke Rowe y Dylan van Baarle en la carrera.



Deportes