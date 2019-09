Egan Bernal no cree que vaya al Mundial de ciclismo

La noticia de que Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, haría parte del seleccionado colombiano que tomará parte en el Mundial de Ciclismo del 22 al 29 de septiembre en Yorkshire, Reino Unido, se dio como un hecho, pero no es así.

El mismo corredor, en un mensaje que puso en las redes sociales, advirtió que no estaba en forma y que le gustaría cederle el cupo a otro ciclista.



“Capos, quiero aclarar que todavía no estoy seguro de ir al mundial este año. Estoy entrenando en Colombia para preparar bien el final de temporada, pero sí siento que no estoy en forma para representar de la mejor forma a mi país, prefiero que le den la oportunidad a otra persona”, escribió Bernal.

La prueba de ruta élite de fondo tendrá 250 kilómetros, pero aunque hay tres duros repechos, el final es un circuito especial para los rematadores, por lo que la presencia de Bernal no parece tan imprescindible.



