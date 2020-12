Egan donó el premio de deportista del año de Zipaquirá

Egan Bernal fue elegido como el deportista del año del municipio de Zipaquirá y el premio en dinero que se le otorgó lo donó a la escuela de ciclismo de la región.

La ceremonia se celebró este martes y el pedalista del Ineos tuvo ese detalle con los ciclistas que como él alguna vez comenzó su sueño encima de la bicicleta.



Le puede interesar: (Egan Bernal fue claro sobre su lesión y sus expectativas del 2021)



"Esos 3 millones que me acaban de dar, me gustaría donarlos a la escuela de ciclismo. Creo que cuando uno es niño es cuando más requiere de esos recursos. Ellos lo van a necesitar bastante y seguramente en el futuro vamos a sacar muchos más campeones. A esos niños y a los que se dedican a otros deportes, les digo que sigan soñando y que trabajen muchísimo por lo que quieren hacer, por sus familias y por nuestro municipio”, dijo.



Y agregó: “Es motivo de gran orgullo estar acá. Me siento superorgulloso de ser zipaquireño y trato de dejar muy en alto el nombre del municipio. Entreno y paso por acá todos los días”.



Sobre su evolución de la lesión en la espalda que lo obligó a retirarse del Tour de Francia, Bernal advirtió que algunas veces entrena sin dolor, pero que la recuperación total se demorará un tiempo más.



Egan Bernal sigue entrenando y tras la ceremonia confirmó que lo hace con miras al Tour de Francia, carrera cuyo recorrido ya se dio a conocer.



"Tendré que entrenar muy fuerte. La verdad estamos preparándonos para el Tour de Francia, que es la carrera más importante del mundo”, señaló.



“Poco a poco la inflamación va bajando, estoy pedaleando algunos días sin dolor, pero creo que la recuperación va tomar un poquito de tiempo”, sentenció el corredor.



Deportes