Egan Bernal dio una buena señal con respecto a lo que viene en el Tour

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) tuvo que retirarse del Criterium Dauphiné por causa de dolores de espalda, justo cuando remataba la preparación para defender el título del Tour de Francia.

El nacido en Zipaquirá, sin embargo, se mantiene a la expectativa en la clasificación general: es quinto, a 13 segundos del líder, el británico Adam Yates (Mitchelton-Scott).



Egan, tras la sexta etapa, en la que su equipo intentó controlar la carrera en el ascenso, dio una señal de que las cosas parecen estar mejorando, al menos en lo relacionado con sus problemas físicos.



“Creo que me siento un poco mejor, hoy (jueves) me sentí mucho mejor. Hay que tener paciencia y recuperar lo más que se pueda”, declaró Bernal al final de la fracción, ganada por Alexei Lutsenko (Astana) tras una fuga.



La etapa fue muy rápida y Egan reconoció su dureza. “Fue un día bastante duro, se va a sentir en las piernas. La última subida fue dura, así no hubiera ataques. Es uno de esos días que se va a sentir al día siguiente y que va acumulando para la última semana”, aseguró.



La séptima etapa, entre Millau y Lavallor, sobre 168 kilómetros, solo tendrá tres puertos, dos de tercera y uno de cuarta. El sábado volverá la alta montaña.



